Angelina Jolie: Αυτό είναι το νέο της τατουάζ και δεν φαντάζεστε τι σημαίνει!

Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε δημόσια το τατουάζ.

Η Angelina Jolie εμφανίστηκε ξανά στη Νέα Υόρκη, καθώς απολαμβάνει το ταξίδι της στην Ανατολική Ακτή, όπου έχει επισκεφθεί μουσεία, εστιατόρια και το διαμέρισμα του πρώην συζύγου της, Jonny Lee Miller.

Η 46χρονη ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ, εντοπίστηκε έξω από το ξενοδοχείο Carlyle στο Μανχάταν, φορώντας ένα κοντομάνικο Τ-Shirt και έτσι, φάνηκε ένα νέο τατουάζ που έκανε πέρυσι.

Το νέο tattoo λέει: «eppur si muove». Είναι ιταλική φράση και μεταφράζεται: «και όμως κινείται».

