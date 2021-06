Αθλητικά

Euro 2020: με ντέρμπι πέφτει η αυλαία της 2ης αγωνιστικής

Τρεις δυνατούς αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Απευθείας η μετάδοση όλων των αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από τον ΑΝΤ1 και το Μακεδονία TV.

Του Μανώλη Μανή

Το μεγάλο ντέρμπι στο Μόναχο, με την Γερμανία να είναι με την πλάτη στον τοίχο και να αντιμετωπίζει την Πορτογαλία ξεχωρίζει στην αγωνιστική δραστηριότητα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου το Σάββατο, καθώς ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική.

Τα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική θα μεταδοθιύν απο τον ΑΝΤ1 και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

Ουγγαρία - Γαλλία (16.00)

Εκτός από την πρόκριση το μεγάλο ζητούμενο στον όμιλο «φωτιά» είναι οι ομάδες να αποφύγουν και τις θέσεις 2 και 3 που θα χαρίσουν την πρόκριση (πιθανόν η 3η). Η Γαλλία έχοντας κερδίσει την πρεμιέρα κόντρα στην Γερμανία, έχει την πολυτέλεια στο ματς με την Ουγγαρία να «τελειώσει» την υπόθεση. Αυτό όμως ο Ντεσάμπ δεν θέλει ούτε να το… ακούει. Στην Συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι οι Μαγυάροι είναι μια επικίνδυνη ομάδα που θέλει μεγάλη προσοχή. Η ομάδα του Μάρκο Ρόσι δυσκόλεψε πολύ την Πορτογαλία και πλέον θέλει το κάτι παραπάνω με την Γαλλία, μπροστά σε ένα κατάμεστο στάδιο!

Πορτογαλία - Γερμανία (19.00)

Στο ντέρμπι της ημέρας η Γερμανία παίζει ίσως το τελευταίο της χαρτί μετά την ήττα της πρεμιέρας. Η ομάδα του Λεβ δεν ικανοποίησε κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι και αυτό καλείται ο Γερμανός τεχνικός να το αλλάξει. Και καλείται να βρει λύση απέναντι σε μια ομάδα που γνωρίζουμε όλοι πόσο καλή άμυνα μπορεί και ξέρει να παίζει. Επιπλέον για την ομάδα του Σάντος ακόμα και η ισοπαλία δεν θα ήταν άσχημο αποτέλεσμα.

Ισπανία - Πολωνία (22.00)

Ακόμα ένα ματς δίχως αύριο. Η Ισπανία δεν βρήκε τις λύσεις απέναντι στην Σουηδία και τώρα πρέπει να το κάνει. Οι 4 βαθμοί της Σουηδίας και οι 3 της Σλοβακίας, θα αφήσουν εκτός μάχης τον χαμένο της αναμέτρησης. Η Πολωνία θέλει να δει τον Λεβαντόφσκι να εμφανίζεται σε ένα μεγάλο τουρνουά και να την πάρει από το χέρι στο αποψινό παιχνίδι.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

O ANT1 μεταδίδει απευθείας όλους τους αγώνες του Euro 2020 , ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

