Κοινωνία

Πετράλωνα - Καταγγελία για βιασμό καθαρίστριας: “την άρπαξε από το ασανσέρ και την πήγε σπίτι του”

Τι αναφέρει στον ΑΝΤ1 μάρτυρας που βρήκε την άτυχη γυναίκα, όταν μετά από ώρες, κατάφερε να ξεφύγει από το διαμέρισμα-“κολαστήριο”.

Σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελία καθαρίστριας πολυκατοικίας, ότι ένας άνδρας, (σημ: κατά νεότερες μαρτυρίες και αναφορές, οι φερόμενοι ως δράστες είναι δύο), την βίασε και την χτύπησε, εγκλωβίζοντας την στο διαμέρισμα του επί ώρες.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ένας από τους ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν την γυναίκα, όταν μετά από ώρες κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα όπου φέρεται να βίωσε τον «εφιάλτη», την ώρα που η καθαρίστρια της πολυκατοικίας καθάριζε το ασανσέρ, ο άνδρας βγήκε από το διαμέρισμα του, την άρπαξε και την οδήγησε μέσα στο διαμέρισμα του, όπου την κράτησε από τις 10 το πρωί έως και περίπου στις 4 το απόγευμα.

Όπως είπε ο άνδρας, «είδα μια γυναίκα πολύ ταλαιπωρημένη, χτυπημένη και τρομαγμένη, η οποία ζητούσε βοήθεια. Σε εμένα είπε «βοήθεια, σώσε με», ενώ στον κύριο που βρέθηκε πρώτος δίπλα της είπε «με έχει βιάσει, με έχει χτυπήσει πολύ».

«Προσπαθήσαμε να την πάρουμε από εκείνο το σπίτι, την πήγαμε στο απέναντι διαμέρισμα και καλέσαμε την Αστυνομία», είπε ο άνδρας, προσθέτοντας ότι «υπάρχει πιθανότητα να υπήρχε και δεύτερο άτομο στο διαμέρισμα και να το έσκασαν από τον φωταγωγό, όπου υπήρχε και μια σκάλα».

Ο περίοικος σημείωσε ότι η γυναίκα «ήταν μελανιασμένη και χτυπημένη. Αφού πήγε η γυναίκα στο νοσοκομείο, ακούσαμε από την γυναίκα που την συνόδευσε ότι είχε και σπασμένα πλευρά».

Όπως επεσήμανε μάλιστα, η μητέρα του φερόμενου ως βιαστή, βουλγαρικής υπηκοότητας, είναι επίσης καθαρίστρια.