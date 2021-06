Πολιτική

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών

Ο Aρχιεπίσκοπος Αθηνών τέλεσε τη Λειτουργία της Κυριακή της Πεντηκοστής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

Στη Μητρόπολη Αθηνών τέλεσε σήμερα, Κυριακή της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ενώ συλλειτούργησαν οι επίσκοποι Ωρεών Φιλόθεος, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και Ρωγών Φιλόθεος.

Της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε ο Εσπερινός της Γονυκλισίας, παρουσία πιστών, με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Μετά την Ακολουθία ο Επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά, ενώ τόνισε «Δι' ευχών του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας μακάρι να παραμένουμε ενωμένοι στο σώμα της Εκκλησίας, για να δεχόμαστε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος».

Την Πεντηκοστή η Εκκλησία εορτάζει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, τον Παράκλητο, το 'Αγιο Πνεύμα, το οποίο κατήλθε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ για να εγκαινιάσει μια νέα σωτηριολογική περίοδο στην ιστορία της ανθρωπότητας (Πράξ. 2:1). Ο ερχομός του περιγράφεται ως «εκ του ουρανού ήχος ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας» και η ορατή παρουσία του ήταν ως «γλώσσαι ωσεί πυρός», το οποίον «εκάθισέ τε εφ' ένα έκαστον αυτών (των μαθητών)» (Πράξ.2: 3-4).

