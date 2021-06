Οικονομία

Σαντορίνη - Ηλιόπουλος: ανησυχία για τους Βρετανούς και την ινδική μετάλλαξη

Τι λέει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης για τις πληρότητες και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη της φετινής σεζόν.

«Η Σαντορίνη δεν έχει τις πληρότητες του Ιουνίου που είχε άλλα χρόνια, η πληρότητα είναι κάτω από 50%», είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης.

Όπως τόνισε ο κ. Ηλιόπουλος, «η βρετανική αγορά, που είναι η δεύτερη αγορά για την Σαντορίνη, είναι ουσιαστικά κλειστή για εμάς. Βέβαια, είδαμε ότι και στην Πορτογαλία που πήγαν οι Βρετανοί τουρίστες ότι έχουν προβλήματα τώρα με την ινδική μετάλλαξη. Πρέπει να το δούμε αυτό και να κάνουν όσοι φθάνουν έστω ένα τεστ».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης ανέφερε ότι το σημαντικό είναι «να τονιστεί ότι η Σαντορίνη είναι ένα «ασφαλές» νησί. Ήδη, το 70% του πληθυσμού της Σαντορίνης έχει εμβολιαστεί».

Ο κ. Ηλιόπουλος ανέφερε ότι η εικόνα που υπάρχει είναι πως η σεζόν θα κυμανθεί λίγο πάνω από το 50% εκείνης του 2019.

