Γιορτή του Πατέρα - Κικίλιας: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του

«Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες! Μόνο αγάπη» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής του. Δείτε τη φωτογραφία...

«Γιορτή του Πατέρα» σήμερα Κυριακή και o υπουργός υγείας Βασίλης Κικίλιας έκανε μία ανάρτηση με τον γιο του στο Instagram που λιώσαμε.

Στη φωτογραφία, βλέπουμε τον Βασίλη Κικίλια να έχει σκύψει τρυφερά πάνω από τον γιο του και να τον φιλά τρυφερά. «Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες! Μόνο αγάπη» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο Βασίλης Κικίλιας, ανήμερα των Χριστουγέννων του 2020 έγινε για πρώτη φορά πατέρας, αποκτώντας ένα αγοράκι, καρπό του έρωτά του με την Τζένη Μπαλατσινού.

