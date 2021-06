Κοινωνία

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” στα βράχια (εικόνες)

Τρομακτικό τροχαίο ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Εικόνες - σοκ από το σημείο του ατυχήματος.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Ένα αυτοκίνητο βρήκε εκτός πορείας, πέρασε το τσιμεντένιο τοιχίο και κατέληξε τουμπαρισμένο δίπλα στα βράχια.

Σύμφωνα με τπληροφορίες οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το ΙΧ ένα άτομο, ελαφρά τραυματισμένο.

Δείτε εικόνες από το σοκαριστικίο τροχαίο:

