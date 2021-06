Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή της 2ης δόσης

Αναλυτικά η διαδικασία και η λίστα με ασθένειες που δικαιολογούν αλλαγή δεύτερης δόσης.



Άνοιξε το βράδυ της Δευτέρας η πλατφόρμα στη σελίδα εμβολιασμού emvolio.gov.gr για την αλλαγή της 2ης δόσης του εμβολίου AstraZeneca με ένα εκ των Pfizer ή Moderna.

Όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση με AstraZeneca και κατά την κρίση των γιατρών τους, υπέστησαν πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους, έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτημα για επιλογή άλλου εμβολίου για τη 2η δόση.



Όσοι δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα έπειτα από την πρώτη δόση, τους προτείνεται να κάνουν άφοβα και τη 2η δόση του εμβολίου με το AstraZeneca.

Οι πολίτες θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του TAXIS και να αναρτούν τη γνωμάτευση γιατρού που δικαιολογεί την αλλαγή του εμβιολίου.

Οι πολίτες κάτω των 60 ετών που είχαν προγραμματίσει το ραντεβού τους για τον πρώτο εμβολιασμό τους με AstraZeneca, έλαβαν ενημερωτικό SMS με την απόφαση της Επιτροπής Εμβολιασμού και τη σύσταση να αλλάξουν εμβόλιο αν το επιθυμούν.

Η λίστα με ασθένειες που δικαιολογούν αλλαγή δεύτερης δόσης:

I74 Αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση

I74.0 Εμβολή και θρόμβωση της κοιλιακής αορτής

I74.1 Εμβολή και θρόμβωση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της αορτής

I74.2 Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των άνω άκρων

I74.3 Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των κάτω άκρων

I74.4 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένων αρτηριών των άκρων, μη καθορισμένη

I74.5 Εμβολή και θρόμβωση λαγόνιας αρτηρίας

I74.8 Εμβολή και θρόμβωση άλλων αρτηριών

I74.9 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης αρτηρίας

I80 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα

I80.0 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των επιφανειακών αγγείων των κάτω άκρων

I80.1 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα της μηριαίας φλέβας

I80.2 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει αγγείων των κάτω άκρων

I80.3 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων μη καθορισμένη

I80.8 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εντοπίσεων

I80.9 Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα μη καθορισμένης εντόπισης

I81 Θρόμβωση πυλαίας φλέβας

I82 Άλλη φλεβική εμβολή και θρόμβωση

I82.0 Σύνδρομο Budd-Chiari

I82.1 Μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα

I82.2 Εμβολή και θρόμβωση της κοίλης φλέβας

I82.3 Εμβολή και θρόμβωση της νεφρικής φλέβας

I82.8 Εμβολή και θρόμβωση άλλων καθορισμένων φλεβών

I82.9 Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης φλέβας

I26 Πνευμονική εμβολή

I26.0 Πνευμονική εμβολή με αναφορά σε οξεία πνευμονική καρδιά

I26.9 Πνευμονική εμβολή χωρίς αναφορά σε οξεία πνευμονική καρδιά

