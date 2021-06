Οικονομία

Σκρέκας στο Κάιρο: επί τάπητος η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος συνόδεψε τον Πρωθυπουργό στην επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Αίγυπτο, συναντήθηκε τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου στο Κάιρο με την Υπουργό Περιβάλλοντος της Αιγύπτου, Yasmine Fouad, τον Υπουργό Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ, Mohamed Shaker και τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων, Tarek El Molla.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων του κ. Σκρέκα βρέθηκαν τα σχέδια για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, η οποία θα είναι η πρώτη μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το έργο προβλέπει τη διασύνδεση του ηπειρωτικού ηλεκτρικού συστήματος της Ελλάδας με την Αίγυπτο, με την πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου.

Τον περασμένο Μάρτιο ο Έλληνας Υπουργός και ο κ. Shaker αποφάσισαν να προχωρήσουν στην υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU), μεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αιγυπτιακού Υπουργείου Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ, το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε Διακυβερνητική Συμφωνία.

Στο Κάιρο οι δύο πλευρές συμφώνησαν να καταλήξουν στο περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης, για το οποίο έχει ήδη συνταχθεί και αποσταλεί προσχέδιο στο αρμόδιο Υπουργείο της Αιγύπτου, έως το τέλος του επόμενου μήνα. Ο κ. Σκρέκας και οι Αιγύπτιοι ομόλογοί του συμφώνησαν επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο ένταξης του έργου στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), στο πλαίσιο της διασύνδεσης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας.

Στη συνάντηση συζητήθηκε και η δυνατότητα σύναψης συμβολαίων μεταξύ της ΔΕΠΑ και της EGAS, της εταιρείας φυσικού αερίου της Αιγύπτου, για την αγοραπωλησία και τη μεταφορά με πλοία συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), προκειμένου να δημιουργηθεί ένας εικονικός αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Σκρέκας τόνισε στην Αιγύπτια Υπουργό Περιβάλλοντος τη σημασία της διμερούς συνεργασίας για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας των δύο χωρών, ενώ επισήμανε την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.