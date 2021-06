Κοινωνία

Σταύρος Δογιάκης: βρέθηκε νεκρός ο επιχειρηματίας

Είχε αφήσει σημείωμα στον αδελφό του με το οποίο τον καθιστούσε κληρονόμο του

Τραγικό τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του 53χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δογιάκη. Εντοπίσθηκε νεκρός στην περιοχή Αϊ Γιάννης, μεταξύ Γλυκών Νερών και Αγίας Παρασκευής.

Ο Σταύρος Δογιάκης ήταν ιδιοκτήτης της ταβέρνας «Κρητικός» στην Κάντζα μαζί με τον αδελφό του, στον οποίο, μάλιστα, είχε αφήσει σημείωμα πριν εξαφανισθεί και τον καθιστούσε κληρονόμο του.

Ο αδελφός του κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, δήλωσε στην αστυνομία την εξαφάνισή του και ζητήθηκε και ενεργοποίηση του μηχανισμού missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 53χρονος βρέθηκε πεσμένος μπρούμυτα, με τραύμα από όπλο. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν αυτοκτονία.

