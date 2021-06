Κοινωνία

Γλυκά Νερά: το υπόμνημα που κατέθεσε ο συζυγοκτόνος

Δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του, ζητάει “συγγνώμη” και υπογραμμίζει πως δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία της Καρολάιν, στην οποία καταλογίζει «επιθετικές εξάρσεις».

Αίσθηση έχει προκαλέσει το απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά, ο οποίος έφθασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι δεν θα έπρεπε καν να κριθεί προφυλακιστέος, παρά το γεγονός ότι “έπαιζε θέατρο” επί σχεδόν 40 ημέρες, μέχρι τελικά να ομολογήσει την αλήθεια.

Ο 33χρονος ισχυρίστηκε πως «απουσιάζουν οι ενδείξεις ενοχής μου για τα αδικήματα που κατηγορούμαι, που είναι η πρώτη και η ουσιωδέστερη από τις προϋποθέσεις του νόμου που πρέπει να συντρέχει για να είναι δυνατόν να επιβληθεί η προσωρινή κράτηση μου». Παράλληλα, υποστήριξε: «Ουδεμία προπαρασκευαστική ενέργεια έχω πράξει για να διευκολύνω τη φυγή μου αλλά αντιθέτως οποτεδήποτε εκλήθην από τις αρχές παρουσιάστηκα αυτοβούλως και αμέσως χωρίς να δημιουργήσω το παραμικρό πρόβλημα ή να παρακωλύσω τη ποινική διαδικασία. Επίσης ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξα φυγόποινος ή φυγόδικος, έχω μόνιμο και σταθερό εισόδημα και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνομαι με παραβίαση περιορισμών διαμονής ή απόδραση ούτε αμετάκλητες καταδίκες για ομοειδείς ή και άλλες αξιόποινες πράξεις».

Σε μία προσπάθεια να... ενοχοποιήσει το θύμα της στυγερής δολοφονίας, ο 33χρονος έκανε λόγο για «επιθετικές εξάρσεις και ξεσπάσματα» της Καρολάιν απέναντί του. Τόνισε εμφατικά πως δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα και δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του.

Μεταξύ άλλων, στα αποσπάσματα του υπομνήματος που επιλεκτικά διοχετεύονται στον Τύπο, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αναφέρει:

«Έχω μετανιώσει πραγματικά για την πράξη μου αυτή. Κατέστρεψα τη ζωή μου και την οικογένειά μου. Έχω πλήρη γνώση πως η “συγγνώμη” είναι μια πολύ μικρή λέξη και σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για να απαλύνει το πόνο που προκάλεσα.

Η γνωριμία μου με την Caroline άρχισε το καλοκαίρι του 2017 στην Αλόννησο, όπου η μητέρα μου είχε διοριστεί ως καθηγήτρια. Εγώ στο νησί έζησα από τα δέκα έως τα 14 μου έτη, όπου και αγοράσαμε ένα σπίτι με την ιδιότητα της θερινής κατοικίας, οπότε και επισκεπτόμουν το νησί συχνά.

Η Caroline έμεινε μόνιμα στο νησί, όπου και ήτο μαθήτρια. Εγώ εργαζόμουν ως πιλότος ελικοπτέρου σε ιδιωτική εταιρεία και ως εκ τούτου επισκεπτόμουν αρκετά συχνά με το ελικόπτερο - αλλά και με οιονδήποτε άλλο τρόπο - το νησί για να τη δω.

Αποφασίσαμε να παντρευτούμε το Σεπτέμβριο του 2018 και ο γάμος πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2019, ανήμερα της επετείου της γνωριμίας μας στην Πορτογαλία.

Το σπίτι μας στα Γλυκά Νερά το επιλέξαμε τον Απρίλιο του 2019, πριν τον γάμο μας και αρχίσαμε να κατοικούμε εκεί από τον Ιούνιο. Λίγες εβδομάδες αφού παντρευτήκαμε η Caroline έμεινε έγκυος. Η ιδέα αυτού του παιδιού θα ολοκλήρωνε την οικογένεια και την ευτυχία μας.

Δυστυχώς στους τρεις μήνες εγκυμοσύνης η Caroline απέβαλε και έκτοτε η συμπεριφορά της άρχιζε σταδιακά να μεταβάλλεται. Το Φθινόπωρο του ίδιου έτους μένει για δεύτερη φορά έγκυος στη Λυδία μας…. Όπως κάθε γονιός νιώθει αμέριστη αγάπη για το παιδί του, έτσι και μένα η Λυδία, ειδικά και μετά τις περιπέτειες της υγείας της, είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στον κόσμο και η αγάπη που νιώθω για αυτή δεν μου είναι δυνατόν να τη περιγράφω με λόγια.

Όπως προανέφερα καταλυτικό γεγονός στην αλλαγή της συμπεριφοράς της Caroline υπήρξε η απώλεια της πρώτης μας εγκυμοσύνης. Από εκείνο το χρονικό σημείο άρχισε να παρουσιάζει επιθετικές εξάρσεις και ξεσπάσματα απέναντί μου. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την εν λόγω κατάσταση, της πρότεινα να επισκεφθούμε μια ψυχολόγο προκειμένου να σώσουμε την οικογένειά μας.

Στην αρχή η Caroline δέχθηκε και ήταν τυπική απέναντι στις συνεδρίες, όμως σταδιακά άρχισε να βρίσκει διάφορες δικαιολογίες και εν τέλει τη σταμάτησε. Η ψυχολογία της παρουσίαζε συνεχώς μεταπτώσεις.

Ως προς τη μέρα του τραγικού γεγονότος το οποίο αναλυτικά περιέγραψα και στις αστυνομικές αρχές κατά το στάδιο της προανάκρισης, θα ήθελα να αναφέρω πως ουδέποτε το είχα προσχεδιάσει και δεν υπήρχε κανένα απολύτως κίνητρο. Έτερα γεγονότα πυροδότησαν την κατάσταση, καθώς τίποτα δεν είχε προαποφασιστεί. Και πάλι ζητώ “συγγνώμη” και θα ήθελα να επισημάνω ότι σκέψη μου και γνώμονας για ό,τι μετέπειτα συνέβη, ήταν η μονάκριβη κόρη μου».

Κατέθεσε στον ανακριτή δύο αιτήματα. Το πρώτο ήταν να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη στην κάμερα που υπήρχε στο εσωτερικό της μεζονέτας στα Γλυκά Νερά, ώστε να διαπιστωθεί, κατά τους ισχυρισμούς του, πότε ακριβώς αφαιρέθηκε η κάρτα μνήμης της. Ο κατηγορούμενος «κόντρα» στα στοιχεία της δικογραφίας από τα οποία διαφαίνεται ότι η κάρτα από την κάμερα αφαιρέθηκε περίπου τρεις ώρες πριν το έγκλημα εκείνος υποστήριξε, κατά τις πληροφορίες, στην απολογία του στον ανακριτή όσα είχε πει και προανακριτικά όταν ομολόγησε ότι δολοφόνησε την άτυχη Καρολάιν. Ότι δηλαδή, αφαίρεσε την κάρτα μνήμης από την κάμερα μετά το έγκλημα που διέπραξε και όχι πριν από αυτό. Στη συνέχεια όπως έχει υποστηρίξει έκοψε την κάρτα σε κομμάτια και την πέταξε στη λεκάνη της τουαλέτας.

Το δεύτερο αίτημα που υπέβαλλε ενώπιον του ανακριτή ο συζυγοκτόνος, αφορά στην κλήση μαρτύρων από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να δώσουν την πλήρη εικόνα για την σχέση που είχε ο ίδιος με την άτυχη 20χρονη. Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες προς ενίσχυση του ισχυρισμού του ότι είχε καλή σχέση με το θύμα. Επανέλαβε στον ανακριτή την εκδοχή της έντασης ανάμεσα στους δύο τους που κατέληξε «άθελά του» στον θάνατο της Καρολάιν. Κατά τον κατηγορούμενο, αφού κατάλαβε πως η 20χρονη είναι νεκρή, αποφάσισε να σχεδιάσει τα πάντα ώστε να δηλώσει πως υπήρξαν θύματα ληστείας.

Ο 33χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος με ομόφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα και μεταφέρθηκε στην 6η πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατείται στο ίδιο κελί με άλλα τρία άτομα. Ανάμεσά τους είναι ένας πρώην σωφρονιστικός, ο οποίος είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών.

Στην ίδια πτέρυγα η οποία χαρακτηρίζεται ως πτέρυγα χαμηλής εγκληματικότητας και VIP, κρατείται ο Μένιος Φουρθιώτης και o Κουτσολιούτσος της “folli follie”. Από την Τετάρτη θα προαυλίζεται κανονικά με τους υπόλοιπους κρατούμενους.

Μητέρα Καρολάιν: έχασα το παιδί μου, μην χάσω και το εγγόνι μου

«Όταν μιλάμε για βρασμώ ψυχικής ορμής μιλάμε για αιφνίδια διέγερση συναισθήματος. Ένας άνθρωπος που κοιμάται πως μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο; Είδατε εσείς έναν άνθρωπο να έχει το παραμικρό είδος ενσυναίσθησης αυτές τις 37 ημέρες ή έναν άνθρωπο με έντονο υποκριτικό ρόλο και σκηνοθεσία, που αποπροσανατόλιζε την οικογένεια και τις έρευνες», είπε στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο Θανάσης Χαρμάνης, συνήγορος της οικογένειας της Καρολάιν, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της στα Γλυκά Νερά.

Ο συνήγορος της οικογένειας της άτυχης 20χρονης μητέρας, είπε ότι προκαλεί δέος η σκηνή στην Αλόννησο, με την μητέρα της Καρολάιν που «αγκάλιαζε τα χέρια που έκοψαν την ζωή της κόρης της», σημειώνοντας ότι οι γονείς της κοπέλας «δεν έχουν απαιτήσεις, θέλουν μόνο να τιμωρηθεί ο δολοφόνος του παιδιού τους».

Σε ό,τι αφορά το μέλλον της κόρης του ζευγαριού, της ενός έτους Λυδίας, ο κ. Χαρμάνης είπε «εδώ δεν υπάρχουν αντιδικίες. Πρέπει να υπάρξει ένα κλίμα συνεργασίας για αυτό το παιδί για να βρεθεί η καλύτερη λύση. Όπως μου εκμυστηρεύθηκε η μητέρα της Καρολάιν, η σχέση της με την μητέρα του δράστη ήταν άριστη και πιστεύω ότι συνεχίζει να είναι».

«Εμείς εκφράσαμε την θέση μας, τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, μέχρι τα 2-3 έτη της, η Λυδία να μείνει με την μητέρα της Καρολάιν, η οποία μου είπε "έχασα το παιδί μου, να μην χάσω και το εγγόνι μου"», επεσήμανε ο δικηγόρος.

