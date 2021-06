Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καρολάιν: ο θάνατος της ήταν αργός και βασανιστικός (βίντεο)

Τι είπε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφέρθηκε στις συνθήκες θανάτου της Καρολάιν και στα συμπεράσματα που εξάγονται από το πόρισμα της ιατροδικαστή.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο θάνατος της άτυχης γυναίκας ήταν αργός και βασανιστικός. Ο καθ΄ομολογία δολοφόνος της την έπνιγε για χρονικό διάστημα 5-6 λεπτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το θέμα έχει τις αισθήσεις του τα 2-3 πρώτα λεπτά, αλλά μετά τις χάνει μέχρι τη στιγμή που έρχεται ο ασφυκτικός θάνατος.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Λέων είπε ότι όπως μας δείχνει το βιομετρικό ρολόι που φορούσε το θύμα, η Καρολάιν κοιμόταν πριν δεχθεί την επίθεση και για το λόγο αυτό αιφνιδιάστηκε και δεν μπόρεσε να αντιδράσει αποτελεσματικά.

Τέλος και σε ότι αφορά τον ισχυρισμό του δράστη ότι παρέμεινε για 2 ώρες αναίσθητος, υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατος, γιατί όταν ένας άνθρωπος χάνει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τις αισθήσεις του χρειάζεται ιατρική βοήθεια για να επανέλθει.

