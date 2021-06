Οικονομία

Άρση μέτρων: Τέλος η απαγόρευση κυκλοφορίας – Αλλαγές σε εστίαση και δεξιώσεις

Χωρίς μάσκα στους εξωτερικούς χώρους. Ποια μέτρα χαλαρώνουν από την Δευτέρα 28 Ιουνίου. Τι ισχύει με τα self test. "Καμπανάκι" για τέσσερα νησιά.

Την περαιτέρω άρση περιοριστικών μέτρων στη χωρα μας, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας της λοίμωξης Covid-19 στη χώρα.

Ειδικότερα, ενημέρωσε πως αναφορικά με το αίτημα της αναστολής υποχρέωσης χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, όπου δεν σημειώνεται συνάθροιση, τα μέλη της επιτροπής των λοιμοξιολόγων ομόφωνα εισηγήθηκε θετικά, και η κυβέρνηση αποφάσισε:

Τη διατήρηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, χωρίς εξαιρέσεις και τη δυνατότητα κυκλοφορίας σε εξωτερικούς χώρους χωρίς μάσκα, εφόσον δεν υπάρχουν συγχρωτισμοί και συνωστισμοί. Το παραπάνω μέτρο ισχύει από αύριο στις 5 το πρωί.

Ακόμη ανακοίνωσε ότι από 28 Ιουνίου ισχύουν τα παρακάτω:

Η εξαίρεση των πλήρως εμβολιασμένων εργαζομένων από την υποχρέωση διενέργειας self- test σε χώρους εργασίας και των αθλουμένων σε γυμναστήρια, 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού (και της δεύτερης δόσης εφόσον πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων).

Επίσης, αλλάζει και το πρωτόκολλο στην εστίαση με αύξηση του ανώτατου ορίου παρουσίας μέχρι δέκα άτομα ανά τραπέζι, από έξι άτομα που ισχύει σήμερα.

Σχετικά με τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων, επιβεβαιώνεται ότι το ανώτατο όριο ατόμων θα είναι 300 άτομα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και με τα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Σχετικά με τη λειτουργία των οργανωμένων παραλιών/πλαζ ορίζεται μέγιστος αριθμός εκατόν είκοσι ατόμων ανά 1.000τ.μ. επιφανείας παραλίας με ελεγχόμενη είσοδο.



Αναφορικά με αιτήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών, τα μέλη της Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση εισηγήθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

Οι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (Β κατηγορία), δύνανται να επανέλθουν στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Οι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (Α κατηγορία) δύναται επίσης να επανέλθουν στην εργασίας τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, αλλά σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.

Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, θα κρίνεται από τη Διοίκηση κάθε υγειονομικού σχηματισμού η αξιοποίησή τους στις κατάλληλες θέσεις αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου που ανήκουν.

Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες. Η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και των κανόνων που ισχύουν για το λιανεμπόριο (1 άτομο ανά 16 τ.μ.), για τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πολιτών και την υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον παρατηρούνται ουρές.

"Καμπανάκι" για 4 νησιά

Σχετικά με τα επιδημιολογικά δεδομένα ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα, με την ηπειρωτική Ελλάδα να εμφανίζει μια σταθερά πτωτική πορεία σε όλους τους επιδημιολογικούς δείκτες. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα νησιά, όπου το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει χαμηλό. Ωστόσο σε τέσσερις περιοχές, την Πάρο, την Κω, την Ρόδο και την Ικαρία παρατηρούνται μικρές αυξήσεις κρουσμάτων και νέες συρροές την ίδια στιγμή που σε όλη την Ελλάδα οι δείκτες πέφτουν, γεγονός που τους δημιουργεί προβληματισμό. Για αυτό, όπως τόνισε, καλό θα ήταν οι κάτοικοι της κίτρινης Πάρου, της πορτοκαλί Κω , της κίτρινης Ρόδου και της πράσινης Ικαρίας να συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση των μέτρων, ώστε να μην αλλάξουν επίπεδο και να συνεχιστεί έτσι η καλή επιδημιολογική εικόνα που παρατηρείται στο σύνολο της χώρας.

«Η καθημερινότητά μας αλλάζει και αλλάζει δραματικά προς το καλύτερο, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες σταματούν να ισχύουν μέτρα που για μήνες ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της. Όσο, όμως, και αν αδημονούμε για τη νέα μας κανονικότητα, όσο και αν θέλουμε να αφήσουμε την πανδημία πίσω μας, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι δεν έχει έρθει ακόμα αυτή η στιγμή. Και ότι για όσο η πανδημία συνεχίζεται, παραμένουμε προσεκτικοί και εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε τα υγειονομικά μέτρα και πρωτόκολλα», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ερωτηθείς τι συμβαίνει στις περιοχές που παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι δεν χρειάζεται να δαιμονοποιηθεί η κατάσταση ενώ προσέθεσε ότι οι αναφορές που κάνουν δεν έχουν σκοπό να στοχοποιήσουν τις περιοχές αυτές αλλά να επαγρυπνήσουν τους κατοίκους. «Παρακολουθούμε καθημερινά την κατάσταση σε κάθε χωριό σε κάθε κωμόπολη και τα προϊόντα των ιχνηλατήσεων, των στεγανοποιήσεων των συρροών που έχουμε είναι αποτελέσματα που διαρκώς τα παρακολουθούμε έτσι ώστε να μην έχουμε την οποιαδήποτε περαιτέρω δυσάρεστη εξέλιξη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή, είναι εξαιρετική κατάσταση στα νησιά μας», υπογράμμισε. Όπως ανέφερε στην Πάρο υπήρχαν μέχρι χθες 15 ενεργά κρούσματα μέχρι χθες αλλά σήμερα είχαν άλλα δύο. «Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή διασπορά στην κοινότητα. Δεν μας τρομάζει, δεν δημιουργεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, όμως καλό είναι να είμαστε σε εγρήγορση. Στην Κω είχαμε 54 ενεργά κρούσματα μέχρι χθες, άλλα 7 σήμερα. Κι εκεί νομίζουμε ότι παρόλο που η ιχνηλάτηση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Στη Ρόδο παραμένει στο κίτρινο η Ρόδος με 66 ενεργά κρούσματα, δυστυχώς είχαμε άλλα 10 σήμερα, υπάρχει ένα cluster εκεί στην περιοχή του Αρχαγγέλου που μας προβληματίζει όμως είναι από συρροές που τις παρακολουθούμε και τις έχουμε στεγανοποιήσει και στην Ικαρία δεν υπήρχε κανένα κρούσμα μέχρι πριν λίγες μέρες- ήταν και στο πράσινο και παραμένει στο πράσινο- είχαμε 7 ενεργά κρούσματα κι άλλο ένα νέο κρούσμα σήμερα. Αν δείτε το ποσοστό του σε σχέση με τον πληθυσμό και το moving average απλά μας δημιουργεί έναν προβληματισμό μην το βλέπετε ως στοχοποίηση κάποιας περιοχής», σημείωσε ενώ προσέθεσε ότι καλό είναι να είναι όλοι σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση ώστε να συνεχιστεί η εξαιρετική πορεία που παρουσιάζουν και τα τέσσερα νησιά. «Η γενικότερη εικόνα μας είναι ότι δεν θα υπάρξει κάτι που μπορεί να μας ξεφύγει. Όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται είναι μια προσπάθεια που κυρίως έχουμε συμμάχους τους ίδιους τους πολίτες, τους κατοίκους αυτών των περιοχών», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς