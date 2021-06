Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: ιατρικό ανακοινωθέν για τους Μητροπολίτες

Τι αναφέρουν οι γιατροί από το «Γ. Γεννηματάς» και το ΚΑΤ για την κατάσταση τους. Πόσοι έλαβαν εξιτήρια, ποιος τραυματίστηκε βαρύτερα από όλους.

Σε ανακοίνωση του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», αναφορικά με την επίθεση με βιτριόλι στην Μονή Πετράκη, αναφέρονται τα εξής:

«Στις 23/6/2021 και ώρα 21:00 διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ από το Γ.Ν.Α «Λαϊκό» στο Νοσοκομείο μας οι κάτωθι (4) Μητροπολίτες:

Μητροπολίτης Γουμενίσσης

Μητροπολίτης Κηφισίας

Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως-Κονίτσης

Μητροπολίτης Κασσανδρείας

Εξετάστηκαν αρχικά από την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου και βρέθηκαν να έχουν ήπια βλάβη του κερατοειδούς για την οποία έλαβαν την δέουσα αγωγή.

Μετέπειτα εκτιμήθηκαν από την Πλαστική Χειρουργική και βρέθηκαν να έχουν περιορισμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στα άνω άκρα για τα οποία έλαβαν την κατάλληλη αγωγή. Και οι 4 Μητροπολίτες έλαβαν εξιτήρια σήμερα, 24/6/2021.

Θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση το Σάββατο 26/6/2021 του Μητροπολίτη Κηφισίας».

Παράλληλα, σε ανακοίνωση του ΚΑΤ, αναφέρονται τα εξής:

«Ανακοινώνεται ότι τις βραδινές ώρες της 23ης Ιουνίου 2021 προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μετά από επίθεση με καυστικό υγρό οι παρακάτω Ιεράρχες:

Μητροπολίτης Άρτης, προσήλθε

Μητροπολίτης Γλυφάδας, διεκομίσθηκε

Μητροπολίτης Ζακύνθου, διεκομίσθηκε

Οι ανωτέρω Ιεράρχες έφεραν ελαφρά εγκαύματα δέρματος, τους δόθηκε ιατρική φροντίδα από το εξειδικευμένο προσωπικό της Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου και έλαβαν εξιτήριο.

Αρχιμανδρίτης- Γραμματέας Συνοδικού, προσήλθε και ο οποίος έφερε σοβαρότερο έγκαυμα δέρματος τραχήλου και οπισθοωτιαίας χώρας και παρέμεινε για περαιτέρω νοσηλεία και αντιμετώπιση στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων».

