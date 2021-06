Πολιτισμός

Ο Αντόνιο Μπαντέρας στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Ο διάσημος Ισπανός ηθοποιός έφτασε με ιδιωτικό τζετ στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”.

(πηγή εικόνας: Omorfa Taxidia)



Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται διάσημος ηθοποιός Αντόνιο Μπαντέρας.

Ο Ισπανός ηθοποιός έφτασε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής με ιδιωτικό τζετ, ένα Gulfstream G200 Galaxy, στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, σύμφωνα με τα Όμορφα Ταξίδια.

Με την παρέα του οδηγήθηκε σε πεντάστερο ξενοδοχείο της ανατολικής Θεσσαλονίκης όπου και θα μείνει.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας βρίσκεται στην πόλη για τα γυρίσματα της ταινίας “The Enforcer”.



Εν τω μεταξύ, τα γυρίσματα της ταινίας «The Enforcer» με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας ξεκίνησαν πριν από μερικές μέρες στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται πως κάποιοι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία να «γδύσουν» ανυποψίαστους πολίτες που ήθελαν να συμμετάσχουν ως κομπάρσοι για να βγάλουν ένα μεροκάματο!

Μάλιστα, μετά τα κρούσματα, η παραγωγή της ταινίας «The Enforcer» εφιστά την προσοχή του κοινού για πιθανή προσέγγιση από επιτήδειους!

Όπως έγινε γνωστό, ύστερα από επικοινωνία που είχαν στελέχη της παραγωγής με βοηθητικούς ηθοποιούς (κομπάρσους δηλαδή), έγινε γνωστό πως αριθμός των extras που θα συμμετέχουν ή είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην ταινία, έλαβαν γραπτά μηνύματα από τα e-mails του casting call (σ.σ. πρόσκληση ενδιαφέροντος για ακρόαση) στο κινητό τους τηλέφωνο και δη από τις ηλεκτρονικές διευθύνεις barracuda.themovie@gmail.com, barracuda.themovie@yahoo.com.

