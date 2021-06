Υγεία - Περιβάλλον

Καπραβέλος για Κορονοϊό: τέταρτο κύμα με το 50% ανεμβολίαστους θα είναι καταστροφή

Η μετάλλαξη Δέλτα προσβάλει περισσότερο και τα παιδιά, γι’ αυτό κι έχει ανοίξει η κουβέντα για τους εμβολιασμούς παιδιών άνω των 12 ετών.

Για την πιθανότητα ενός τέταρτου κύματος πανδημίας το φθινόπωρο εξαιτίας και της μετάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού, έκανε λόγο ο Νίκος Καπραβέλος διευθυντής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Τόνισε ότι σε περίπτωση τέταρτου κύματος τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο με την ινδική μετάλλαξη να έχει επικρατήσει και με το 50% ανεμβολίαστους δεν θα μιλάμε για υγειονομική κρίση αλλά «θα έχουμε καταστροφή».

Ο κ. Καπραβέλος πρόσθεσε ότι όσοι έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου έχουν υψηλότατη προστασία έναντι σοβαρής νόσου και θνητότητας.

«Νοσούν αλλά δεν σέρνονται στα νοσοκομεία» τόνισε ο επιστήμονας και πρόσθεσε ότι με τις μεταλλάξεις και οι εμβολιασμένοι μπορούν να διασπείρουν τον ιό.

Προειδοποίησε ότι η μετάλλαξη Δέλτα προσβάλλει περισσότερο και τα παιδιά και σε Ισραήλ και Αμερική μιλούν για εμβολιασμούς σε παιδιά άνω των 12 ετών.

