Τοπικά Νέα

Περτούλι: Ανεμοστρόβιλος εν μέσω καύσωνα! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ανεμοστρόβιλος στο πέρασμά του έριξε τα ποδήλατα που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου.

Έκπληκτοι έμειναν οι κάτοικοι στο Περτούλι όταν το μεσημέρι του Σαββάτου είδαν έναν ανεμοστρόβιλο να παρασύρει ότι βρίσκει στο πέρασμά του.

Συγκεκριμένα σε στιγμή πλήρους νηνεμίας και με τον υδράργυρο να φλερτάρει με υψηλές θερμοκρασίες λόγω καύσωνα σηκώθηκε δυνατός αέρας και δημιουργήθηκε ανεμοστρόβιλος, ο οποίος στο πέρασμά του έριξε τα ποδήλατα που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου, αλλά και ένα σταντ επιχείρησης που δραστηριοποιείται εκεί.

Όπως τόνισε ο επιχειρηματίας Γιώργος Πολυγένης, ο οποίος διακρίνεται στο παρακάτω βίντεο, “ακούστηκε ένα βουητό και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σχηματίστηκε ένα μικρός ανεμοστρόβιλος που κινήθηκε για μερικές δεκάδες μέτρα. Πρωτόγνωρο περιστατικό στην περιοχή μας”.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: trikalavoice.gr





Ειδήσεις σήμερα: