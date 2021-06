Αθλητικά

Εμμανουήλ Καραλής: “Σφράγισε” τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο 22χρονος επικοντιστής κατέκτησε την πρώτη θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

Το επί κοντώ των ανδρών ήταν το πρώτο αγώνισμα της δεύτερης ημέρας του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στη Σερβία, εκεί όπου τη χώρα μας εκπροσώπησεο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο 22χρονος αθλητής πραγματοποίησε πολύ καλή παρουσία, αφού ξεπέρασε τα 5.70μ και κατέλαβε την πρώτη θέση στο αγώνισμα επισφραγίζοντας έτσι και αυτός τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του με ένα χαμένο άλμα στα 5.30μ, άφησε τα 5.40μ, πέρασε με την τρίτη τα 5.50μ, 5.60μ και 5.70μ, ενώ δεν μπόρεσε να υπερβεί τα 5.80 μέτρα.

Ο Καραλής έχει μπροστά του την πρόκληση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ23, τον πρώτο του αγώνα στόχο στη σεζόν, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

