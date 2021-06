Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμοί: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για το AstraZeneca και τα προνόμια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόοδος υλοποίησης του σχεδίου κάλυψης του πληθυσμού, η ευνοϊκή μεταχείριση των εμβολιασμένων και οι νέες οδηγίες για το σκεύασμα της AstraZeneca.

Ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, παρέχουν:

Μαρία Θεοδωρίδου και η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,και

ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Νωρίτερα, Ο ΕΟΦ εξέδωσε νέα οδηγία για το εμβόλιο της AstraZeneca και τους πολίτες που δεν θα πρέπει να τους χορηγηθεί το εν λόγω σκεύασμα.

Το πρωί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την «Κάρτα Ελευθερίας» με προνόμια για νέους έως 25 ετών που έχουν ή πρόκειται να εμβολιαστούν έναντι του κορονοϊού.

Παράλληλα, η Αριστοτελία Πελώνη ανακοίνωσε ότι εντός των ημέρων, θα υπάρξει ενημέρωση και για προνόμια όλων των εμβολιασμένων έναντι του κορονοϊού, σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους.

Παράλληλα, η Αριστοτελία Πελώνη τόνισε ότι «η ανάγκη επιτάχυνσης των εμβολιασμών κρίνεται επιτακτικά αναγκαία, καθώς η νέα μετάλλαξη είναι η πιο επιθετική απ’ όλες. Στοχεύει όσους δεν εμβολιάστηκαν, αλλά μας απειλεί όλους με μία νέα περιπέτεια. Γιατί η γενική ανοσία περνάει μέσα από την ανοσία του καθενός μας. Και οι ανεμβολίαστοι θα παραμένουν αναμεταδότες του ιού. Το ζήτημα αυτό -όπως είναι γνωστό- απασχόλησε εκτεταμένα τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Στη συζήτηση που έγινε, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι λύση είναι η επιτάχυνση των εμβολιασμών. Και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Οι εμβολιασμένοι είναι ασφαλείς. Όσοι είναι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν». Υπογραμμίζεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της προτεραιοποίησης που είχε χαράξει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κάθε συμπολίτης μας ηλικίας 18 ετών και άνω έχει σήμερα τη δυνατότητα να κλείσει το δικό του ραντεβού και να εμβολιαστεί άμεσα, με όποιο εμβόλιο θέλει. Ήδη, έχουν γίνει περισσότεροι από 8 εκατ. εμβολιασμοί και πάνω από 4.710.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μια δόση, ενώ περισσότεροι από 3.534.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους».

«Υπάρχουν, ωστόσο, περιοχές στις οποίες ο εμβολιασμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και ο κίνδυνος τοπικών εξάρσεων -ιδίως ενόψει της εισβολής της μετάλλαξης «Δ»- είναι σοβαρός. Αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε πριν από εννέα μήνες, υπάρχει επιλογή. Και ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στον εαυτό του και στην οικογένειά του, αλλά και απέναντι στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η Πολιτεία θα συνεχίσει την επιτήρηση, ώστε να εντοπίζονται και να ελέγχονται τοπικές εξάρσεις. Γιατί είναι πάντα πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό να ελέγχεται μια τοπική έξαρση εν τη γενέσει της, παρά να αφήνεται και να ξεφεύγει από τον έλεγχο», τόνισε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος.

Για την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας, η κ. Πελώνη είπε ότι «παρά την εμφάνιση αριθμού κρουσμάτων της νέας μετάλλαξης και στον τόπο μας, η επιδημιολογική κατάσταση εξακολουθεί να βελτιώνεται, καθώς μειώνεται, τόσο ο αριθμός των κρουσμάτων όσο και ο αριθμός των νοσηλευόμενων. Με αυτά τα δεδομένα, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, αποφασίστηκε και ισχύει από σήμερα άρση του χρονικού περιορισμού της κυκλοφορίας. Αποφασίστηκε, επίσης, η εξαίρεση των εργαζομένων, καθώς και των αθλουμένων σε γυμναστήρια που έχουν πλήρως εμβολιαστεί από την υποχρέωση διενέργειας self test. Παράλληλα, αλλάζει και το πρωτόκολλο στην εστίαση, με αύξηση στα 10 αντί 6, του ανώτατου ορίου ατόμων ανά τραπέζι».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Κηφισίας: έχασε το μωρό της η 27χρονη έγκυος

Χειροπέδες για πορνογραφία ανηλίκων

ΕΟΦ για AstraZeneca: Ποιοι δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο