Ολυμπιακός: “Φιλική” ήττα από τη Σάλτσμπουργκ (βίντεο)

Οι “ερυθρόλευκοι” γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στα φιλικά προετοιμασίας επί αυστριακού εδάφους.

Την πρώτη του ήττα στα φιλικά προετοιμασίας επί αυστριακού εδάφους, γνώρισε ο Ολυμπιακός. Μετά τις νίκες τους επί των Βολφσμπέργκερ και Κράσνονταρ με 1-0, οι “ερυθρόλευκοι” ηττήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης με 3-0 από τη Σάλτσμπουργκ στο γήπεδο του Κουφστάιν.

Σε ένα ματς με πολλές αλλαγές και δοκιμές από την πλευρά του Πέδρο Μαρτίνς, οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν καλή κυκλοφορία της μπάλας στο πρώτο ημίωρο, χάνοντας καλές ευκαιρίες με τους Μασούρα (8’) και Καμαρά (20’). Οι Αυστριακοί είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους με τον Σέσκο στο 10’, όμως κατάφεραν να βρουν δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά, “καθαρίζοντας” επί της ουσίας και το παιχνίδι.

Στο 33’ από φάουλ του Γιανούζοβιτς, η μπάλα κόντραρε στον Ελ Αραμπί που βρισκόταν στο τείχος, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίκτυα του Τζολάκη. Δύο λεπτά μετά (35’), ο Νίκο Καπάλντο επιχείρησε σουτ λίγο έξω απ' την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Μπουχαλάκη, πήρε ύψος και κατέληξε στο βάθος της εστίας των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει πριν το ημίχρονο κι έφτασε κοντά στο γκολ στο 43’, όμως η κεφαλιά του Ελ Αραμπί βρήκε στο δοκάρι και στη συνέχεια η προσπάθεια του Παπασταθόπουλου σταμάτησε στον Κουν. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τζολάκης έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στο 54’ σε σουτ του Μπέρνεντερ, ενώ στο 60’ ο Μασούρας είχε ακόμη μία καλή στιγμή, χωρίς όμως να μπορέσει να νικήσει τον γκολκίπερ της Σάλστμπουργκ.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 67’ με πλασέ του Αντεγέμι, ο οποίος είχε και δυνατό σουτ στο δοκάρι στο 90’.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Σάλτσμπουργκ: Kεν, Κοϊτά (34’ Σούτσιτς), Κγιέργκααρντ, Γιουνούζοβιτς, Σόλετ, Λούντεβιγκ, Σέσκο, Καπάλδο, Γκουίντο, Βέμπερ, Όκαφορ. Στο β’ μέρος έπαιξαν και οι Αντεγέμι, Κρίστενσεν, Μπέρνεντερ, Αντάμου.

Ολυμπιακός: Τζολάκης (66’ Κρίστινσον), Ανδρούτσος (66’ Λαλά), Σεμέδο (46’ Μάρκοβιτς), Παπασταθόπουλος (66’ Καλογερόπουλος), Αποστολόπουλος (48’ Ρέαμπτσιουκ), Μπουχαλάκης (66’ Τιάγκο Σίλβα), Καμαρά (66’ Κουντέ), Πέπε (66’ Σαπουντζής), Ραντζέλοβιτς (66’ Αλγκασίμ Μπα), Μασούρας (66’ Τσούμιτς), Αραμπί (66’ Βρουσάι).

Μαρτίνς: Ποτέ δεν δίνω σημασία στα αποτελέσματα των φιλικών

Παρά την ήττα με 3-0, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, είδε αυτά που ήθελε και δεν έδειξε να ανησυχεί, τονίζοντας πως υπήρχαν και θετικά στοιχεία στο παιχνίδι των “ερυθρόλευκων”.

«Στα χρόνια που είμαι στον Ολυμπιακό δεν έχω δώσει σημασία στα αποτελέσματα, παρά μόνο στην πρόοδο που κάνει η ομάδα. Σήμερα είδα πολλά θετικά πράγματα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά. Είδαμε μία ομάδα που δημιούργησε ευκαιρίες και είχε κατοχή της μπάλας. Πρέπει να συνεχίσουμε την πρόοδό μας για να είμαστε έτοιμοι για τα επίσημα παιχνίδια.

Η Σάλτσμπουργκ είναι μία πολύ καλή ομάδα με πολύ ένταση στο παιχνίδι της. Κρατάμε τα θετικά πράγματα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω πρόσωπα γιατί ήταν μία ομαδική προσπάθεια. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε», τόνισε.

O Πορτογάλος τεχνικός προσέθεσε για την παρουσία του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, Κουντέ: «Είναι ένας παίκτης που ενσωματώθηκε αργότερα. Τον δοκιμάζουμε. Θέλει δουλειά ακόμη. Σήμερα είδαμε πράγματα για τα οποία τον θέλουμε στην ομάδα».

