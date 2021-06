Παράξενα

Καλλιεργητής κάνναβης ετών... 72 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλλιεργούσε κάνναβη σε ταράτσα κτιρίου στον Ασπρόπυργο.

Συνελήφθη, στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.), 72χρονος Έλληνας για παράβαση του νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί που περιπολούσαν εντόπισαν σε ταράτσα εγκαταλελειμμένου και ανασφάλιστου κτιρίου δενδρύλλια κάνναβης που καλλιεργούσε ο 72χρονος σε διάφορα σημεία (αυτοσχέδιες γλάστρες, κήπο, ταράτσα) του κτιρίου.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-164- δενδρύλλια κάνναβης,

αποξηραμένα φύλλα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -293- γραμμ.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ασπροπύργου, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Έφερναν αλκοόλ από Βουλγαρία και παρασκεύαζαν ποτά – “μπόμπες” (εικόνες)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Κικίλιας: εμβολιασμοί από κινητές μονάδες σε χωριά και απομακρυσμένες περιοχές