Χρήστος Παππάς – Σταυριανάκης στον ΑΝΤ1: από επιλογή δεν ήθελα να γνωρίζω που βρισκόταν (βίντεο)

Ο δικηγόρος του φυγόποινου υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής, αναφέρθηκε στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, μέχρι τη μεταγωγή του πελάτη του στις φυλακές.

Ο δικηγόρος του Χρήστου Παππά, Περικλής Σταυριανάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στη χθεσινοβραδινή σύλληψη του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής, είπε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον πελάτη τους, αλλά δεν τον έχει συναντήσει ακόμη γιατί δεν χρειάστηκε να τον δει.

Η διαδικασία είναι δεδομένη και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα διατάξει την εκτέλεση της ποινής και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στις φυλακές, πιθανότατα στον Δομοκό, είπε ο κ. Σταυριανάκης.

Απαντώντας στο ερώτημα εάν όλο αυτό το διάστημα των 9 περίπου μηνών που καταζητούνταν, ήταν στο σπίτι που συνελήφθη, είπε ότι αυτό δεν το γνωρίζει, καθώς από επιλογή του δεν ήθελε να γνωρίζει γιατί πίστευε ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν η ώρα της σύλληψης και δεν ήθελε στο μυαλό του πελάτη του να υπάρχει η σκέψη ότι ήταν ανάμεσα σε αυτούς που γνώριζαν

«Ο ίδιος λέει ότι ήταν περαστικός από εκεί», είπε ο κ. Σταυριανάκης, ο οποίος απέδωσε τα εύσημα στην Ελληνική Αστυνομία, «που έκανε τη δουλεια της με πλήρη επαγγελματισμό και χωρίς σόου».

