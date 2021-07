Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΠΟΥ: “Καμπανάκι” για την Αφρική

«Η ταχύτητα των μολύνσεων και το εύρος του τρίτου κύματος που πλήττει την Αφρική δεν μοιάζουν σε τίποτα με αυτά που είχαμε δει ως τώρα», τονίζει η διευθύντρια του ΠΟΥ Αφρικής.

Ο αριθμός των κρουσμάτων covid-19 στην Αφρική «αυξάνει με ανησυχητικούς ρυθμούς, καταρρίπτοντας όλα τα ρεκόρ που είχαν αναφερθεί στις προηγούμενες κορυφώσεις» της επιδημίας, προειδοποίησε χθες, Πέμπτη, το περιφερειακό γραφείο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Αφρική.

«Η ταχύτητα των μολύνσεων και το εύρος του τρίτου κύματος που πλήττει την Αφρική δεν μοιάζουν σε τίποτα με αυτά που είχαμε δει ως τώρα. Η ραγδαία εξάπλωση των πιο μεταδοτικών παραλλαγμένων στελεχών αλλάζει σημαντικά τη φύση της απειλής που βαραίνει την Αφρική», δήλωσε η Ματσχιντίσο Μοέτι διευθύντρια του ΠΟΥ Αφρικής στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.

«Μια υψηλότερη μεταδοτικότητα σημαίνει αύξηση των σοβαρών μορφών της ασθένειας και περισσότερους θανάτους. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε, ήδη από τώρα, για να ενισχύσουμε τα μέτρα πρόληψης και να αποφύγουμε να μετατραπεί σε τραγωδία μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο αριθμός των κρουσμάτων covid-19 στην Αφρική σημειώνει σταθερή άνοδο επί έξι συνεχείς εβδομάδες, με την αύξηση των κρουσμάτων να φτάνει το 25%, δηλαδή συνολικά 202.000 κρούσματα κορονοϊού, την εβδομάδα που τελείωσε στις 27 Ιουνίου.

Με την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και των νοσηλειών σε όλη την ήπειρο, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι η ζήτηση σε οξυγόνο στην Αφρική είναι κατά 50% μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που είχε παρατηρηθεί στην κορύφωση του πρώτου κύματος της επιδημίας, πριν ένα χρόνο.

Το πολύ μεταδοτικό παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα, το οποίο ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ινδία, έχει εντοπιστεί σε 16 αφρικανικές χώρες, κυρίως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα και τη Νότια Αφρική.

«Το 84% των κρουσμάτων» που οφείλονται σε παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού «στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αφορά το Δέλτα», με τη χώρα να έχει καταγράψει 41.353 μολύνσεις covid-19 και 933 θανάτους από τον Μάρτιο του 2020, δήλωσε ο καθηγητής Μουγέμπε διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Έρευνας της ΛΔ Κονγκό και επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης στη χώρα.

«Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, τα νεκροτομεία είναι γεμάτα, πολλοί πολιτικοί και καθηγητές πανεπιστημίου έχουν μολυνθεί από τον ιό και πολλοί έχουν πεθάνει», δήλωσε ο ίδιος στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης του ΠΟΥ Αφρικής.

«Η εξέλιξη του στελέχους Δέλτα είναι πολύ ανησυχητική. Η μόλυνση είναι γρήγορη και, αν συνεχιστεί, θα αποτελέσει καταστροφή για τη ΛΔ Κονγκό», προειδοποίησε.

