Κορονοϊός - Πελώνη: Περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους μέχρι το τέλος της πανδημίας

Περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας για τους ανεμβολίαστους θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο έχουμε πανδημία, τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Τι είπε για τη σύλληψη Παππά και τις μετακινήσεις στα νησιά.

«Το αποτέλεσμα μετράει, όσο κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να το καταλάβει. Διότι είναι άλλο η κριτική και άλλο μια μικρόψυχη ισοπέδωση, η οποία παραγνωρίζει τη συστηματική και μεθοδική δουλειά που έκανε η Ελληνική Αστυνομία και σε αυτή την υπόθεση, επιβεβαιώνοντας ότι αξίζει την εμπιστοσύνη μας» τόνισε για την σύλληψη του Χρήστου Παππά η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό «Alpha 989». «Είναι η τρίτη επιτυχία στη σειρά μετά την εξιχνίαση της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά και της υπόθεσης με τα έργα τέχνης που είχαν κλαπεί από την Εθνική Πινακοθήκη. Δεν είναι κακό να αναγνωρίζουμε την καλή δουλειά που γίνεται, ακόμη κι αν είμαστε στην αντιπολίτευση και να μην ισοπεδώνουμε για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις» πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στα περιοριστικά μέτρα στους ανεμβολίαστους είπε ότι η κυβέρνηση δεν διχάζει και δεν αποκλείει κανέναν υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί, την ώρα που είναι προσβάσιμα όλα τα εμβόλια για όλους να συζητάμε για περιορισμούς σε όλη την κοινωνία και την οικονομία. Δεν μπορεί, δηλαδή, ένα κομμάτι της κοινωνίας, που είναι δύσπιστο ή που θεωρεί θέμα αρχής να μην εμβολιαστεί, να κρατάει πίσω την υπόλοιπη κοινωνία, σε μία συνθήκη υγειονομικού κινδύνου».

«Περιοριστικά μέτρα, αυστηρά, δημόσιας υγείας για τους ανεμβολίαστους θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο έχουμε πανδημία» υπογράμμισε η κ. Πελώνη.

Για τα μέτρα που θα ισχύσουν για τις μετακινήσεις στα νησιά από την Δευτέρα είπε ότι όποιος έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, θα μπορεί να ταξιδέψει με αυτό ή διαφορετικά θα πρέπει να έχει rapid test στα χέρια του για να μετακινηθεί, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία σε όλη τη χώρα που ο ΕΟΔΥ διενεργεί δωρεάν rapid τεστ. «Μπορεί κανείς να βρει το πρόγραμμα και στο travel.gov.gr. Είναι εύκολη η πρόσβαση και δωρεάν» είπε.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η μόνη ασπίδα απέναντι στον ιό είναι ο εμβολιασμός και ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το όπλο στα χέρια μας, δεν έχουμε καμία δικαιολογία να μην το χρησιμοποιήσουμε.

«Το lockdown, τα οριζόντια περιοριστικά μέτρα, σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν λύση. Απευχόμαστε όλοι, τις εξάρσεις. Αν υπάρξουν, όμως, θα υπάρξουν στοχευμένα μέτρα. Οι περιορισμοί θα αφορούν τους ανεμβολίαστους» τόνισε, σημειώνοντας ότι τα ποσοστά περιστατικών νόσησης με εμβολιασμό, είναι ελάχιστα, είναι 0,3%.

«Επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία ότι στις εντατικές μονάδες και γενικότερα στα νοσοκομεία η πλειονότητα όσων συμπολιτών μας νοσηλεύονται με Covid-19, είναι ανεμβολίαστοι. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά υπέρ των εμβολίων» σημείωσε.

Επίσης υπογράμμισε ότι η επιχείρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, οργανώθηκε και εξελίσσεται με υποδειγματικό τρόπο χωρίς καμία ταλαιπωρία για τον πολίτη. «Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε πλήρως εμβολιασμένους περίπου στο 44% του ενήλικου πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό θα είναι παραπάνω στο τέλος Ιουλίου. Όσο νωρίτερα καταφέρουμε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από την πανδημία» είπε.

Τέλος μιλώντας για τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας αφού υπογράμμισε ότι ταμειακά διαθέσιμα υπάρχουν είπε «όμως δεν υπάρχει μια δεξαμενή, από την οποία μπορεί συνέχεια να βγαίνουν χρήματα και με κάποιο μαγικό τρόπο να ξαναγεμίζει».

«Είμαστε στραμμένοι στην ανάκαμψη της οικονομίας, στις επενδύσεις και στις μεταρρυθμίσεις. Η ελληνική οικονομία άντεξε, εν μέσω μιας πολύ δύσκολης συγκυρίας και έδειξε καλύτερα αντανακλαστικά και αποτελέσματα του αναμενόμενου» πρόσθεσε η κ. Πελώνη.

