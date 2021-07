Κόσμος

Παναγία Σουμελά: τουρκικό σόου για την ανακαίνιση της Μονής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με σημαίες της Τουρκίας και χωρίς καμία αναφορά στο Βυζάντιο, στην Ορθοδοξία και στον Ποντιακό Ελληνισμό, έγινε η φιέστα.

Του Τάκη Σφυρή

Την αναπαλαιωμένη Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα εγκαινίασε ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού, με μια φιέστα χωρίς αναφορές στον Ποντιακό Ελληνισμό.

Η τουρκική σημαία δέσποζε στον εξωτερικό χώρο του μνημείου, χωρίς κανέναν διάκοσμο που να παραπέμπει στην βυζαντινή ιστορία του μοναστηριού και την έντονη ελληνική παρουσία εκεί επί αιώνες.





Γιγάντια λάβαρα με την τουρκική σημασία ήταν ο διάκοσμος που επέλεξε το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας, ως αυτόκλητος προστάτης των μνημείων του βυζαντινού πολιτισμού και της Μονής της Παναγίας Σουμελά.

Για την τελετή των επίσημων εγκαινίων του αναστηλωμένου μοναστηριού, όλα θύμιζαν Τουρκία και τίποτα τον ελληνισμό της Τραπεζούντας και του Πόντου, τίποτα Ορθοδοξία.

Τον υπουργό Πολιτισμού Νουρί Ερσόϊ υποδέχτηκε Τούρκος λυράρης, με ποντιακή φορεσιά, ένας σκηνοθετημένος χαιρετισμός για να συμβολίσει ότι η Μονή είναι Ποντιακή μεν, τουρκική δε.

Αφού ξεναγήθηκε από την επικεφαλής των συντηρητών κι ενημερώθηκε για τα αριστουργήματα του μνημείου και τις παραπομπές των εικόνων στο ορθόδοξο δόγμα, ο Ερσόϊ είχε παραγγείλει την Προεδρική Συμφωνική Ορχήστρα να του παιανίσει σκοπούς και τραγούδια του τουρκο-ποντιακού πολιτισμού.

Πάλι ούτε μια αναφορά ούτε μια παραδοχή ότι η Παναγιά Σουμελά έχει ρίζες στον ξεριζωμένο βυζαντινό Ελληνισμό του Πόντου.

Ήταν το κόλπο να φανεί ότι μια κοσμοπολίτικη Τουρκία, που υφάρπαξε άλλων την πολιτιστική κληρονομιά, σέβεται το θρήσκευμα, που την ενέπνευσε, όχι ως κατακτητής, αλλά ως ανεκτικός συνεχιστής του βυζαντινού κόσμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές σε Αιγιάλεια και Μεγαλόπολη

Έρρικα Πρεζεράκου: Το συγκινητικό μήνυμα για την 7χρονη Αναστασία

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής