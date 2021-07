Αθλητικά

Ολυμπιακός: Φιλική ισοπαλία με την Ούφα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακυμάνσεις στην απόδοση των "ερυθρόλευκων".

Με διακυμάνσεις στην απόδοσή του, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 της ρωσικής Ούφα σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας στην Αυστρία, που ήταν ο πέμπτος στη σειρά για τους «ερυθρόλευκους».

Το ξεκίνημα του πρωταθλητή ήταν υποτονικό και χωρίς ένταση, κάτι που είχε ως συνέπεια να μη δημιουργήσει ευκαιρίες και κινδύνους για την αντίπαλη περιοχή, απέναντι σε μια τυπική ρωσική ομάδα.

Η Ούφα ήταν σοβαρή και οργανωμένη, επιδιώκοντας την αντεπίθεση οσάκις έβρισκε χώρο. Μάλιστα, εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή της σχετικά νωρίς, καθώς στο 21ο λεπτό οι παίκτες της κυκλοφόρησαν καλά και γρήγορα την μπάλα, με τον Αλίεφ να γυρίζει στον Σαπλίνοφ που άνοιξε το σκορ.

Το 0-1 αφύπνισε τον πρωταθλητή, που έγινε πιο πιεστικός και τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει πριν λήξει το ημίχρονο: στο 38΄ Τσούμιτς και Ελ Αραμπί συνεργάστηκαν και ο Μαροκινός βρήκε τον Μασούρα, που με δυνατό σουτ νίκησε τον Μπελένοφ.

Στο 60΄ ο Αποστολόπουλος έκανε το γύρισμα και ο Ελ Αραμπί βρήκε τον Τσούμιτς, που δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά, αφού απομάκρυναν οι Ρώσοι. Από την πλευρά της, η Ούφα είχε μόνη καλή στιγμή σε αυτό το διάστημα το άστοχο σουτ του Μρίζλιακ στο 67΄, σε καλή αντεπίθεση.

Οι συνθέσεις

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Ανδρούτσος, Παπασταθόπουλος, Μάρκοβιτς, Αποστολόπουλος (72’ Καλογερόπουλος), Πέπε (46’ Σίλβα), Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μασούρας, Τσούμιτς (61’ Βρουσάι), Ελ Αραμπί.

Ούφα (Αλεξέι Στουκάλοφ): Μπελένοφ, Αλίεφ, Ζουράβλεφ, Γιόκιτς, Μίλετιτς, Πίλεφ, Σαπλίνοφ, Ιβάνοφ, Μρίζλιακ, Καμίλοφ, Μπάουερ. Στο δεύτερο μέρος έπαιξαν και οι Φιτσένσκο, Κροτόφ, Μπολούμπεφ, Μπιζόζα.