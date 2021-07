Οικονομία

Ταξίδι με αεροπλάνο στα νησιά: Νέες οδηγίες προς επιβάτες από την ΥΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πιστοποιητικά που πρέπει να έχετε από Δευτέρα 5 Ιουλίου - Οι εξαιρέσεις

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό ότι από τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, ισχύουν οι νέες οδηγίες για τις πτήσεις εσωτερικού από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικούς προορισμούς και μεταξύ των νησιών.

Ειδικότερα, όλοι οι επιβάτες πτήσεων εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς, οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, που να έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou . Δεκτές θα γίνονται επίσης οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

ή να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου ή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την άφιξή τους ως προς τον έλεγχο με rapid test. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, μπορούν να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού τεστ, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα.

ή να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Από τις ανωτέρω προϋποθέσεις εξαιρούνται:

Oι ανήλικοι έως δώδεκα (12) ετών (γεννημένοι μετά την 1.7.2009), ενώ για τους ανήλικους από 12-18 ετών (γεννημένοι πριν τις 30.6.2009) η υποχρέωση καλύπτεται με βεβαίωση αρνητικού self test από τον κηδεμόνα.

Οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Οι επιβάτες που μετακινούνται σε αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.