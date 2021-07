Κόσμος

Φωτιά στην Κύπρο: Βοήθεια από Ελλάδα και Ισραήλ (εικόνες)

Από το μεσημέρι μαίνεται η πυρκαγιά στην κοινότητα Αρακαπά. Από τις πρώτες χώρες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για βοήθεια η Ελλάδα.

Με ραγδαία ταχύτητα εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην κοινότητα Αρακαπά της επαρχίας Λεμεσού.

'Όπως έγινε γνωστό, το πύρινο μέτωπο πέρασε από τον Αρακαπά και επεκτείνεται προς τις βουνοπλαγιές με κατεύθυνση βορειοανατολικά, ενώ έχουν εκκενωθεί τα χωριά Μελίνη, Επταγώνια και Συκόπετρα. Επίσης δόθηκαν οδηγίες για να εκκενωθούν τα χωριά Οδού, Ορά, Φαρμακάς και Αγίοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά.

Υπάρχουν δύο μέτωπα φωτιάς: Στην περιοχή Αρακαπάς - Επταγώνια και Διερώνα για την επαρχία Λεμεσό, αλλά και στην περιοχή Οδού - Μελίνη - Αγίοι Βαβατσινιάς για την επαρχία Λάρνακας.

Στην περιοχή επιχειρούν δέκα οχήματα του Τμήματος Δασών, 7 της πυροσβεστικής, 4 βυτιοφόρα, 5 μπουλντόζες, 2 ελικόπτερα της Αστυνομίας, δύο του στρατού, δύο των βρετανικών βάσεων και 4 αεροπλάνα.

Οι οικίες στον Αρακαπά εκκενώθηκαν, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην εκκλησία του χωριού.

Στην μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αλλά και τη βοήθεια των κατοίκων, συμβάλλει και η Εθνική Φρουρά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος δήλωσε πως έχει στηθεί Κέντρο Επιχειρήσεων στο Τμήμα Δασών και στο σημείο βρίσκεται τόσο ο ίδιος όσο και ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε τη συνδρομή πτητικών μέσων από το Ισραήλ και την ΕΕ. Ήδη, η Ελλάδα, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, στέλνει δύο Canadair CL-415.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η Πολιτική Προστασία σε ανακοίνωσή της, η Ελλάδα, ανταποκρινόμενη άμεσα σε αίτημα της Κύπρου που υπεβλήθη μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας RescEU, και κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αποστέλλει δυο αεροσκάφη Canadair CL415 για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή Αρακαπά Λεμεσού.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, παραμένει σε επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη για την άμεση παροχή συνδρομής, τόσο με τα δύο αεροσκάφη όσο και με κάθε άλλο διαθέσιμο μέσο, εφόσον χρειαστεί.

Τα δύο αεροσκάφη έχουν ήδη αναχωρήσει για Κύπρο. Σημειώνεται ότι η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στη δύναμη ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης RescEU και έχει κατά καιρούς συνδράμει πολλές χώρες στην ευρύτερη περιοχή μας για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζει μέσω twitter εξέφρασε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ισραήλ, που ανταποκρίθηκαν άμεσα, ο Νίκος Αναστασιάδης, κάνοντας παράλληλα λόγο για «πολύ δύσκολη μέρα για την Κύπρο».

Μια πολύ δύσκολη μέρα για την Κύπρο. Όλος ο κρατικός μηχανισμός επί ποδός. Προτεραιότητα να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστούμε την Ελλάδα και το Ισραήλ που ήδη ανταποκρίθηκαν για την αποστολή πυροσβεστικών αεροσκαφών. — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) July 3, 2021

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ελλάδας, Νίκο Χαρδαλιά, για την παροχή βοήθειας προς την Κύπρο που δοκιμάζεται από πύρινα μέτωπα με κυριότερο αυτό στην κοινότητα Αρακαπά Λεμεσού.

Νωρίτερα, ο Nίκος Χαρδαλιάς με ανάρτησή του επίσης στο twitter ανέφερε: «Η Ελλάδα πάντα στο πλευρό της Κύπρου που δοκιμάζεται από μεγάλη πυρκαγιά. Μίλησα με φίλο Νίκο Χριστοδουλίδη και με εντολή του πρωθυπουργού δύο Canadair CL-415 αναχωρούν άμεσα για να συνδράμουν. Μέσω του #rescEU #semperparati σε κάθε έκτακτη ανάγκη».

