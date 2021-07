Κόσμος

Φωτιά στην Κύπρο: Εφιαλτική κατάσταση και τεράστια καταστροφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε επτά χωριά της Κύπρου έχει επεκταθεί η φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο. Πυροσβεστικά από Ελλάδα, Ιταλία και Ισραήλ στη Μεγαλόνησο. Σύλληψη υπόπτου για τη φωτιά.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού στο φονικό πύρινο μέτωπο της Κύπρου που εκτείνεται σε επτά χωριά. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούσαν όλη τη νύχτα και πλέον και τα αεροσκάφη της Κύπρου, ενισχυμένα από το ένα που έστειλε η Ελλάδα, επιχειρούν από τα ξημερώματα. Η φωτιά έγινε αιτία για το θάνατο τεσσάρων εργατών,που όλα δείχνουν ότι εγκλωβίστηκαν στις φλόγες προσπαθώντας να διαφύγουν.

Από την Ελλάδα έφτασαν στην Κύπρο δύο Canadair, το ένα ωστόσο παρουσίασε βλάβη και αφού επισκευαστεί θα επιχειρήσει αργότερα, το απόγευμα. Ακόμα αναμένονται να φτάσουν αεροσκάφη από το Ισραήλ και την Ιταλία, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός RescEU.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττη, εντός των επομένων ωρών θα αναχωρήσει τρίτο καναντέρ από την Θεσσαλονίκη με προορισμό το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Κύπρο.

Οι καιρικές συνθήκες τις πρωινές ώρες είναι ευνοϊκές για τη μάχη της πυρόσβεσης, αφού αργότερα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων και έτσι, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έχουν ριχτεί στη μάχη.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χωριό Αρακαπάς και επεκτάθηκε στις κοινότητες Επταγώνιας, Οράς, Μελίνης, Συκόπετρας, Οδού, Αγίων Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς. Το έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά δύσκολο, λόγω της μεγάλης έκτασης και ειδικά της πολύ μεγάλης περιμέτρου της.

Οι κάτοικοι των κοινοτήτων έζησαν δραματικές στιγμές καθώς έχασαν άφησαν τα σπίτια τους πίσω για να φιλοξενηθούν το βράδυ σε συγγενείς και φίλους.

Το βράδυ του Σαββάτου συνελήφθη ένας 67χρονος, ο οποίος φέρεται να έκαιγε ξερά χόρτα στο οικόπεδο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατολίσθηση στην Ιαπωνία: Μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια

Self test - Ιδιωτικός Τομέας: Τι προβλέπεται τον Ιούλιο

Προολυμπιακό Τουρνουά: Η Ελλάδα στον τελικό με νίκη επί της Τουρκίας