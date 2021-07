Κόσμος

Μαρίν Λεπέν: Επανεξελέγη στην ηγεσία του RN

Η Μαρίν Λεπέν επανεξελέγη, χωρίς έκπληξη, σήμερα στην προεδρία του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση (Rassemblement National, RN), για μια τέταρτη θητεία, την οποία θα πρέπει να εγκαταλείψει προσωρινά το φθινόπωρο προκειμένου να αφοσιωθεί στις προεδρικές εκλογές.

Μοναδική υποψήφια για τη διαδοχή της, η επικεφαλής του RN από το 2011 εξελέγη με ποσοστό 98,35% των ψήφων των μελών του κόμματος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που ξεκίνησε χθες στο Περπινιάν, στη νότια Γαλλία.

Το νούμερο 2 του RN Ζορντάν Μπαρντελά ορίστηκε σήμερα ως ο «πρώτος αντιπρόεδρος» της Εθνικής Συσπείρωσης.

Αυτός ο πιστός σύμμαχος της Μαρίν Λεπέν θα γίνει το φθινόπωρο και σε ηλικία μόλις 25 ετών ο προσωρινός πρόεδρος του κόμματος, για όσο διαρκέσει η προεκλογική εκστρατείας της αρχηγού του RN για τις προεδρικές εκλογές.

Τα μέλη του κόμματος ψήφισαν χθες υπέρ μιας αλλαγής στο καταστατικό, που θα επιτρέπει η προσωρινή προεδρία να διαρκεί «12 μήνες».

Η Μαρίν Λεπέν αναμένεται να εκφωνήσει μια ομιλία αργότερα σήμερα, στην οποία η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς θα αναφερθεί σε θεμελιώδη θέματα του κόμματός της, όπως τη μετανάστευση. Πριν από την ομιλία της, δήλωσε, ενώπιον δημοσιογράφων, πως είναι «εξαιρετικά μαχητική και αποφασισμένη» και διόλου «αποθαρρυμένη» για τις προεδρικές. «Δεν έχω αμφιβολία για ό,τι είναι απαραίτητο να κάνω για τη Γαλλία», τόνισε.

Το RN θέλει να κινητοποιήσει τα μέλη του, έπειτα από την αποτυχία στις περιφερειακές εκλογές, που φρέναρε την ορμή του προς τον προεδρικό θώκο τον προσεχή Απρίλιο.

Το κόμμα δεν κέρδισε καμία περιφέρεια στις εκλογές του περασμένου Σαββατοκύριακου, σε μια εκλογική μάχη όπου ήλπιζε να καταλάβει εδάφη, ώστε να έχει ένα ευνοϊκό σημείο εκκίνησης ενόψει των εκλογών του 2022.

Οι επικεφαλής του RN κατηγορούν κυρίως την μαζική αποχή, από τους νέους κυρίως και τις λαϊκές τάξεις, κατηγορίες όπου το κόμμα καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις του.

