Προολυμπιακό Tουρνουά: Ο Ντόνσιτς έστειλε την Σλοβενία στο Τόκιο!

H Σλοβενία θα δώσει για πρώτη φορά στην Ιστορία το «παρών» σε Ολυμπιακούς Αγώνες.



Η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών της Σλοβενίας πήρε το «εισιτήριο» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο από το προολυμπιακό τουρνουά του Κάουνας, αφού νίκησε σήμερα (4/7) στον τελικό της διοργάνωσης την «οικοδέσποινα» Λιθουανία με 96-85.

Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Λούκα Ντόντσιτς πήρε την κατάσταση στα χέρια του και βοήθησε στο 17-28 επιμέρους σκορ της τρίτης περιόδου για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, κάνοντας τριπλ νταμπλ και δίνοντας στους «πράσινους» την πρόκριση.

H Σλοβενία θα δώσει για πρώτη φορά στην Ιστορία το «παρών» σε Ολυμπιακούς Αγώνες, την ώρα που η Λιθουανία δεν είχε απουσιάσει ποτέ από το Ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ των ανδρών, έχοντας συμμετάσχει σε κάθε διοργάνωση από το 1992.

Στο Προολυμπιακό Τουρνουά μπάσκετ του Κάουνας, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (ΚΑΟΥΝΑΣ)

Α' ΟΜΙΛΟΣ: Λιθουανία, Νότια Κορέα, Βενεζουέλα

Λιθουανία-Βενεζουέλα 76-65

Βενεζουέλα-Νότια Κορέα 94-80

Νότια Κορέα-Λιθουανία 57-96

Βαθμολογία Ν-Η Β.

Λιθουανία 2-0 4

Βενεζουέλα 1-1 3

Νότια Κορέα 0-2 2

Β' ΟΜΙΛΟΣ: Πολωνία, Σλοβενία, Ανγκόλα

Πολωνία-Ανγκόλα 83-64

Ανγκόλα-Σλοβενία 68-118

Σλοβενία-Πολωνία 112-77

Βαθμολογία Ν-Η Β.

Σλοβενία 2-0 4

Πολωνία 1-1 3

Ανγκόλα 0-2 2

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (3/7/2021)

Σάββατο, 3 Ιουλίου

Λιθουανία-Πολωνία 88-69

Σλοβενία-Βενεζουέλα 98-70

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή, 4 Ιουλίου

Λιθουανία-Σλοβενία 85-96

