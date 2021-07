Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: “μαύρο” ορόσημο της πανδημίας στην χώρα

Καλπάζει η μετάδοση του φονικού ιού στην γειτονική χώρα. Χιλιάδες νέα κρούσματα και δεκάδες θάνατοι καταγράφονται κάθε 24ώρο.

Το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν άλλα 4.418 κρούσματα του SARS-CoV-2, επί συνόλου 216.252 τεστ, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό να φθάνει τους 5.444.786.

Το ίδιο διάστημα, υπέκυψαν άλλοι 50 ασθενείς με την COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στην Τουρκία να αυξάνεται στους 49.924 νεκρούς από την 11η Μαρτίου 2020, κατά τα επίσημα δεδομένα, φθάνοντας το «μαύρο» ορόσημο των 50.000 θανάτων.

Αφότου άρχισε η εκστρατεία μαζικής ανοσοποίησης, τη 14η Ιανουαρίου – αξιοποιείται κυρίως το εμβόλιο της κινεζικής φαρμακοβιομηχανίας Sinovac Biotech – έχουν λάβει μια δόση εμβολίου πάνω από 35,88 εκατομμύρια πολίτες της χώρας, πάντα κατά τα επίσημα δεδομένα.





