Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός – Μανωλόπουλος: θα έπρεπε να υπήρχε η δυνατότητα αλλαγής εμβολίου στη δεύτερη δόση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το ποιοι θα πρέπει να κάνουν και τρίτη δόση του εμβολίου και τη συζήτηση για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των ανεμβολίαστων.

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» τόνισε ότι από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη επιφύλαξη από μέρος του πληθυσμού για συγκεκριμένο τύπο εμβολίου, θα έπρεπε να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να κάνουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου, με άλλον τύπο.

Συμπλήρωσε δε πως έχει αποδειχτεί ότι η αλλαγή εμβολίου ανάμεσα σε δυο δόσεις δεν προκαλεί προβλήματα και ότι η αντίδραση των αρμόδιων Αρχών στη χώρα μας θα έπρεπε να ήταν πιο άμεση.

Ερωτηθείς για τον αν θα χρειαστεί να κάνουμε και τρίτη δόση εμβολίου, απάντησε ότι δεν φαίνεται πως θα γίνει κάτι τέτοιο, εκτός ίσως ειδικών περιπτώσεων, όπως για παράδειγμα για ανοσοκατασταλμένα άτομα.

Στη συνέχεια ο κ. Μανωλόπουλος, αναφέρθηκε στο κίνημα των αντιεμβολιαστών και παρατήρησε ότι δεν τίθεται ζήτημα περιορισμού των ελευθεριών η των δικαιωμάτων τους. Έφερε ως παράδειγμα έναν μεθυσμένο, στον οποίο δεν επιτρέπεται η οδήγηση όταν έχει πιει, λέγοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις κάτι αντίστοιχο γίνεται με όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Αλίκα Σμιντ: H πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο θα είναι στο Τόκιο (εικόνες)

Φωτιά στο Λουτράκι: απεγκλωβισμός δεκάδων ενοίκων (βίντεο)

Κορονοϊός: Τι αλλάζει από σήμερα σε μετακινήσεις και ψυχαγωγία