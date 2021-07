Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Υποβλήθηκε σε εγχείρηση, πώς εξελίσσεται η υγεία του

Πώς εξελίσσεται η μετεγχειρητική πορεία του Ποντίφικα.

Η μετεγχειρητική πορεία του πάπα Φραγκίσκου δεν προκαλεί κανενός είδους ανησυχία, σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό από τους θεράποντες γιατρούς της καθολικής πολυκλινικής Αγκοστίνο Τζεμέλι.

Ο ποντίφικας υποβλήθηκε χθες, Κυριακή, το απόγευμα σε επέμβαση τρίωρης διάρκειας λόγω εκκολπωμάτων στο παχύ έντερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φραγκίσκος μπορεί να παραμείνει στο νοσοκομείο συνολικά για επτά ημέρες και ο ίδιος επιθυμεί να επιστρέψει στο Βατικανό εντός της Κυριακής, αν οι γιατροί δώσουν την σχετική έγκριση.

Η συγκεκριμένη επέμβαση είχε προγραμματισθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά ελάχιστοι συνεργάτες του το γνώριζαν. Ο Αργεντινός πάπας θέλησε να μεταβεί στο νοσοκομείο Τζεμέλι με μικρή συνοδεία, «ως ένας απλός ασθενείς, ανάμεσα σε όλους τους άλλους αρρώστους», όπως γράφει σήμερα η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

