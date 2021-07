Κόσμος

Ο Πάπας Φραγκίσκος στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην πανεπιστημιακή πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης εισήχθη ο Πάπας Φραγκίσκος.



Στην πανεπιστημιακή πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης εισήχθη σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος για επέμβαση στο παχύ έντερο, όπως έκανε γνωστό το Βατικανό.



Η Αγία Έδρα πρόσθεσε ότι η επέμβαση αυτή είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό και οφείλεται σε εκκολπώματα του παχέος εντέρου.



Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς μετά από ολιγοήμερη ανάρρωση ο πάπας Φραγκίσκος θα επιστρέψει στο Βατικανό και στα καθήκοντά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρίν Λεπέν: Επανεξελέγη στην ηγεσία του RN

Έρευνα: Η κακή διατροφή και η αποχή από την άθληση συμβάλλουν στην ανάπτυξη ασθενειών

Ποδόσφαιρο: Παράγοντας συνελήφθη με σφαίρες και ναρκωτικά