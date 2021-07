Life

Η Άμπερ Χερντ απέκτησε παιδί

Η ηθοποιός, πρώην σύζυγος του Τζόνι Ντεπ, ανακοίνωσε τη χαρμόσυνη είδηση μέσω Instagram.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Aquaman», Άμπερ Χερντ ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι έγινε μητέρα.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που μοιράζομαι την είδηση μαζί σας. Πριν από από τέσσερα χρόνια αποφάσισα ότι θέλω να έχω ένα παιδί. Ήθελα να το κάνω με τους δικούς μου όρους» έγραψε στην ανάρτηση η 35χρονη Άμπερ Χερντ.

«Τώρα εκτιμώ πόσο ριζοσπαστικό είναι για εμάς ως γυναίκες να σκεφτόμαστε ένα από τα πιο θεμελιώδη κομμάτια του πεπρωμένου μας με αυτό τον τρόπο. Ελπίζω να φτάσουμε σε ένα σημείο που να είναι κανονικότητα το να μην θέλουμε ένα δαχτυλίδι για να αποκτήσουμε μια βρεφική κούνια». Η κόρη μου είναι η αρχή της από εδώ και στο εξής ζωής μου» υπογράμμισε αποκαλύπτοντας ότι η κόρη της, ονομάζεται Οονά Πέιτζ Χερντ.

Η Χερντ, πρώην σύζυγος του ηθοποιού Τζόνι Ντεπ, δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία κοιμάται με το μωρό στην αγκαλιά της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Us Weekly και THR το παιδί γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας.

Η Άμπερ Χερντ παντρεύτηκε τον Τζόνι Ντεπ το 2015 και χώρισαν το 2017.

Οι Χερντ και Ντεπ έχουν κατηγορήσει ο ένας τον άλλον για ψυχολογική και σωματική βία όσο διάστημα ήταν μαζί και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο.

Και οι δύο προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία για ενδοοικογενειακή βία κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Πέρσι ο Τζόνι Ντεπ έχασε στη δίκη που διεξήχθη στο Λονδίνο κατά της εφημερίδας «The Sun». Ο διάσημος ηθοποιός είχε υποβάλλει μήνυση κατά της εφημερίδας, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου τον Ιούλιο διαπίστωσε πως ο ισχυρισμός της «Sun» ότι ο Τζόνι Ντεπ ήταν βίαιος απέναντι στη σύζυγό του ήταν ορθός.





