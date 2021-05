Life

Τζόνι Ντεπ: Οι περιπέτειες του με τη Δικαιοσύνη γίνονται ντοκιμαντέρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα σκαριά τρία ντοκιμαντέρ με τις καταγγελίες της πρώην συζύγου του για κακοποίηση.

Τα πρόσφατα νομικά προβλήματα του Τζόνι Ντεπ με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ φέρεται να αποτελούν θέμα τριών νέων ντοκιμαντέρ.

Ο ηθοποιός προσέφυγε στη βρετανική δικαιοσύνη το περασμένο καλοκαίρι, κατηγορώντας για συκοφαντική δυσφήμιση τον όμιλο News Group Newspapers (NGN), που εκδίδει την εφημερίδα «The Sun» και τον εκδότη της Νταν Γούτον για άρθρο του Απριλίου του 2018, το οποίο ανέφερε ότι κακοποιούσε την πρώην σύζυγό του, με τον χαρακτηρισμό «άντρας που χτυπά τη σύζυγό του».

«Πώς μπορεί η Τζ.Κ.Ρόουλινγκ να είναι πραγματικά χαρούμενη που ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος χτυπά τη σύζυγό του, πήρε τον ρόλο για το νέο φιλμ Fantastic Beasts»; αναρωτιόταν ο συντάκτης του άρθρου.

Η Άμπερ Χερντ κατήγγειλε τον πρώην σύζυγό της για κακοποίηση κάτι που ο Ντεπ αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Η δίκη διήρκεσε πάνω από 16 ημέρες τον Ιούλιο του 2020 στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Στην απόφαση που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2020, ο δικαστής Τζάστις Νίκολ είπε ότι θεώρησε τους χαρακτηρισμούς στο άρθρο για τον Τζόνι Ντεπ «ουσιαστικά αληθινούς».

Μετά την ετυμηγορία, ο ηθοποιός αρνήθηκε τον περασμένο μήνα να ασκήσει έφεση για την υπόθεση δυσφήμισης εναντίον του NGN, με τους δικηγόρους του να λένε ότι «ανυπομονεί να παρουσιάσει την πλήρη, αδιάψευστη απόδειξη της αλήθειας» σε άλλη υπόθεση δυσφήμισης στις ΗΠΑ.

Στον απόηχο των δικαστικών υποθέσεων πηγές αναφέρουν ότι ετοιμάζονται τρία νέα ντοκιμαντέρ τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικά με τους συνεχόμενους νομικούς αγώνες του Τζόνι Ντεπ. Μεταξύ των ντοκιμαντέρ της εταιρείας παραγωγής Optomen, είναι ένα πρόγραμμα του ITV με τίτλο «Depp vs Heard».

«Η ιστορία για το πώς ένας πολυεκατομμυριούχος, εκπρόσωπος του χρυσού box office ήταν ο δημιουργός της δικής του πτώσης είναι ένα πολύ εντυπωσιακό θέμα που δεν μπορεί να μείνει ανεξερεύνητο» ανέφερε πηγή στην εφημερίδα The Sun.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: Κινητήρας μοτοποδηλάτου γεμάτος ναρκωτικά (βίντεο)

Κορονοπάρτι στην Χαλκίδα: Πάνω από 500 άτομα έξω από μπαρ (εικόνες)

“Η Φάρμα”: Τι θα δούμε το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα