Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη - Μπαντέρας: Στην ΔΕΘ για γυρίσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται τα γυρίσματα του «The Enforcer» στην Θεσσαλονίκη.





Συνεχίζονται τα γυρίσματα του «The Enforcer» στην Θεσσαλονίκη. O πρωταγωνιστής Αντόνιο Μπαντέρας θα υπηρετήσει το σενάριο της ταινίας μέσα από χώρους του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης - MOMus καθώς από το λιμάνι το βράδυ της Παρασκευής, την Εθνικής Αμύνης το μεσημέρι του Σαββάτου, οι σκηνές που θα γυριστούν σήμερα μεταφέρονται σε ένα από τα πιο γνωστά κτίρια του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ Helexpo.

Παρά το... αναπάντεχο του μεγάλο αριθμού των σινεφίλ στα σημεία, ο Αντόνιο Μπαντέρας είδε ιδιαίτερα θετικά και την Παρασκευή αλλά πολύ περισσότερο το Σάββατο το πρωϊ τον ενθουσιασμό των κατοίκων της Θεσσαλονίκης με τις σκηνές που γυρίστηκαν στο τμήμα της Εθνικής Αμύνης που μετατράπηκε σε Μαϊάμι και αναμένεται μόλις προχωρήσει ο προγραμματισμός να δει σύντομα και την συμπρωταγωνίστρια του, Κέϊτ Μπόσγουορθ. Η καλλονή του Χόλιγουντ όχι μόνο είναι στην Θεσσαλονίκη αλλά έχει ήδη δει την πόλη κι έχει γευματίσει εκτός ξενοδοχείου καθώς προετοιμάζεται για τα πρώτα πλάνα στα οποία θα συμμετέχει.

Μετά από τα σημερινά γυρίσματα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ Helexpo, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει για τα επόμενα 24ωρα γυρίσματα σε περιοχές της Περαίας και της Ν.Μηχανιώνας, περιοχές στις οποίες μάλιστα αναμένεται να συμμετέχουν και πολλοί από τους βοηθητικούς extras ηθοποιούς που έχουν «κλείσει» μια συμμετοχή στην ταινία. Οι άντρες και οι γυναίκες που θα δουν αύριο και μεθαύριο το crew της ταινίας και τα σκηνικά από κοντά, νωρίς το πρωϊ σήμερα Δευτέρα ξεκίνησαν να συνεργάζονται δια ζώσης με την παραγωγή της ταινίας για τον καθορισμό της «θέσης» τους στα γυρίσματα αυτά.

Το «The Enforcer» συνεχίζει με περισσότερα πλάνα ημέρας αυτή την εβδομάδα μετά τις νυχτερινές σκηνές που κυριάρχησαν στις λήψεις της προηγούμενης, πρώτης σειράς, των γυρισμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020 - Ημιτελικά: οι μεταδόσεις των αγώνων από τον ΑΝΤ1

Ραφαέλα Καρά: Πέθανε η ντίβα Ιταλίδα τραγουδίστρια

Φωτιά στην Πεντέλη