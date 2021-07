Οικονομία

Διαδικτυακές απάτες: Νέες μαρτυρίες από θύματα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Μαϊμού" επενδυτική εταιρία με έδρα τα Βαλκάνια, αλλά και γραφεία στην Ελλάδα, κατηγορείται ότι εξαπάτησε δεκάδες Έλληνες επενδυτές, με λεία εκατομμύρια ευρώ.







Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Τέλη του περασμένη Απρίλη οι ελληνικές Αρχές φτάνουν σε γραφεία στο κέντρο της Αθήνας τα οποία χρησιμοποιούνταν ως γραφείο "μαϊμού" επενδυτικής εταιρίας με έδρα τα Βαλκάνια. Μετά από εγκλίσεις δεκάδων θυμάτων σε Αττική και περιφέρεια, οι αξιωματικοί της Διώξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος οδήγησαν τις ευρωπαϊκές Αρχές στην σύλληψη 3 ατόμων από την Βουλγαρία, που φέρονται ως εγκέφαλοι της απάτης

"Σε κάθε χώρα που συστήνουν τέτοια γραφεία χρησιμοποιούν – τουλάχιστον για την επικοινωνία- άτομα από την ίδια χώρα ώστε να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, να προσεγγίσουν με περισσότερη πειθώ", τονίζει ο Βασίλης Παπακώστας, διοικητής της ΔΗΕ



Θύμα της "μαϊμού" εταιρίας, μίλησε στον ΑΝΤ1: "Υπαινίσσονταν ότι είναι χρηματιστές και κάποιο πρώην στέλεχος τραπέζης. Εγώ συναντήθηκα με 3 άτομα, στα γραφεία τους στην Αθήνα, τα οποία γραφεία τα άλλαζαν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καθησύχαζαν τους επενδυτές ότι είναι νόμιμη η εταιρία και στέλνανε διάφορα πλαστά έγγραφα. Πολλές φορές εξαφανίζονταν, δεν τους βρίσκαμε στα τηλέφωνα"



Αν και η ελληνική επιτροπή κεφαλαιαγοράς είχε προειδοποιήσει με ανακοινώσεις της – τοσο για την συγκεκριμένη εταιρία, όσο και για άλλες ακόμη – ότι δεν "δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες", ωστόσο κάποιες ανάλογες εταιρίες συνεχίζουν να εξαπατούν…

Το πως επαναλειτουργεί μια "μαϊμού" εταιρία εξηγεί ο Χρήστος Γκιώσης, δικηγόρων θυμάτων επενδυτικής απάτης: "Ιδρύεται με πλαστά στοιχεία, όταν εντοπίζεται, τότε αλλάζει επωνυμία και επανλειτουργεί"



Οι Αρχές ζητούν από τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν βλέπουν επενδυτικά προόντα στο διαδίκτυο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Πατέρας Καρολάιν: Δειλός ο δολοφόνος

Εθνική Πινακοθήκη: Νέες αποκαλύψεις από τον Ολλανδό ντετέκτιβ (βίντεο)

Στάσεις εργασίας σε μετρό και λεωφορεία