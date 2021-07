Life

Δήμος Αλίμου: Υπαίθρια έκθεση με κλασικά αυτοκίνητα

Στον μαγευτικό πεζόδρομο Αλίμου, πλάι στη θάλασσα, ο Δήμος Αλίμου σε συνεργασία με τη ΦΙΛΠΑ διοργανώνει το δεύτερο ACCS.





Οι δύο θεαματικές αλλά και ταυτόχρονα πολιτιστικές εκδηλώσεις που δεν έγιναν πέρυσι, λόγω της πανδημίας, προγραμματίστηκαν για τις 12 και 19 Σεπτεμβρίου φέτος. Αυτό ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης. Το Alimos Classic Car Sunday 2, η εντυπωσιακή αυτή υπαίθρια έκθεση κλασικών αυτοκινήτων όχι απλώς επιστρέφει με νέα/παλιά εκθέματα, αλλά απλώνεται και στον κόσμο της κλασικής μοτοσικλέτας.

Έτσι, στον μαγευτικό πεζόδρομο Αλίμου, πλάι στη θάλασσα, την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αλίμου σε συνεργασία με τη ΦΙΛΠΑ και τον Νίκο Μαστοράκη διοργανώνει το δεύτερο ACCS, μεγαλύτερο και πιο πλούσιο από το πρώτο, με περισσότερα και σπανιότερα αυτοκίνητα και την κατηγορία Power Cars, με θηρία της αμερικάνικης βιομηχανίας δυναμικά εμπλουτισμένη. Η ιστορία του αυτοκινήτου σε τέσσερις τροχούς και κάπου 150 πανάκριβα και εκπληκτικά συντηρημένα μοντέλα που, παρά την ηλικία τους, συναγωνίζονται επικίνδυνα τα σύγχρονα του εμπορίου. Συμμετοχές στη ΦΙΛΠΑ.

Την επόμενη Κυριακή, στις 19/9, ο Δήμος Αλίμου, σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας και τον Νίκο Μαστοράκη, διοργανώνει την πρώτη Alimos Classic Motorbike Sunday και τόσο οι φανατικοί του είδους όσο και οι απλώς περίεργοι, θα βρεθούν κοντά σε πάνω από 100 δείγματα «μηχανών» μεγάλης ηλικίας αλλά και μεγάλου... κυβισμού. Από την ταπεινή Vespa μέχρι την αλαζονική Harley, όλο το φάσμα θα απλωθεί, μέσα σε rock'n'roll και classic rock, για 5 ώρες στον πεζόδρομο.

Η είσοδος για το κοινό, από τις 2:30 το μεσημέρι μέχρι τις 7: 30 το απόγευμα είναι φυσικά δωρεάν και για τις δύο Κυριακές.

