Εμβολιασμος 12-15 ετών - Βέλγιο: Θετική εισήγηση από το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας

«Πράσινο φως» στον εμβολιασμό εφήβων 12-15 ετών από το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας. Η εισήγηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις.



Θετική εισήγηση για τον εμβολιασμό κατά του covid19 των εφήβων 12-15 ετών, έδωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας του Βελγίου, προτείνοντας ωστόσο τον εμβολιασμό μόνο των ευπαθών εφήβων ή όσων βρίσκονται κοντά σε άτομα που είναι ευάλωτα.

Όπως αναφέρει σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της γαλλόφωνης εφημερίδας «Le Soir», το Βέλγιο επιμένει στη «συντονισμένη ελεύθερη επιλογή» όσον αφορά τον εμβολιασμό των εφήβων και σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία ή το Ισραήλ, το Βέλγιο δεν θα πρέπει να εμβολιάζει συστηματικά όλους τους εφήβους ηλικίας 12-15 ετών.

«Η επιλογή του εμβολιασμού για τους νεότερους είναι ατομική. Είναι μια προσωπική και συντονισμένη απόφαση που πρέπει να ληφθούν από τα παιδιά και τους γονείς τους. Πρέπει να είναι σαφώς ενημερωμένοι ότι τα ατομικά οφέλη του εμβολίου είναι χαμηλά για αυτήν την ηλικιακή ομάδα και ότι είναι πολύ σπάνιοι οι κίνδυνοι ανεπιθύμητων ενεργειών », εξηγεί ο ομοσπονδιακός εκπρόσωπος για τον κορονοϊό και επικεφαλής του τμήματος εμβολιασμού του CSS, Ίβ βαν Λάτεμ. "Δεν θέλουμε να προσκαλέσουμε τους νέους εφήβους με SMS ή άλλα μέσα, όπως κάνουμε με τους άνω των 16 ετών. Θέλουμε απλώς να τους ενημερώσουμε αρκετά ώστε να μπορούν να αποφασίσουν με ψυχή και συνείδηση», πρόσθεσε.

Η εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου Υγείας για τον εμβολιασμό των εφήβων έχει προκαλέσει αποκλίνουσες αντιδράσεις στη Φλάνδρα και στη Βαλλονία, επισημαίνει η «Soir». Οι Φλαμανδοί είναι πιο θετικά διακείμενοι απέναντι στο ενδεχόμενο μαζικών εμβολιασμών των νέων για την αντιμετώπιση της απειλής της μετάλλαξης Δέλτα και δη σήμερα που τα κρούσματα αρχίζουν και παίρνουν εκ νέου την ανιούσα.



Σημειώνεται ότι η πρόταση του εν λόγω Συμβουλίου δεν είναι δεσμευτική. Κάθε περιφερειακός Υπουργός μπορεί να επιλέξει, αν θα την εφαρμόσει ή όχι.

