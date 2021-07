Κόσμος

Μισέλ: Καλό σημάδι η αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο - Τι είπε για τη στάση της Τουρκίας

Καλή η αποκλιμάκωση στην ανατολική Μεσόγειο, μα χρειάζεται εμβάθυνση, τόνισεε ο Πρόερος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1, Μαρίας Αρώνης

"Η λύση δύο κρατών για την Κύπρο δεν αποτελεί σημείο αφετηρίας οποιασδήποτε συζήτησης", δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Στρασβούργο, σε συζήτηση για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της 24ης και 25ης Μαίου.

Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι πολιτική της ΕΕ παραμένει η δέσμευση με την Τουρκία με τρόπο "σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο" και σημείωσε ότι ο διάλογος είναι σημαντικό στοιχείο των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Επισήμανε, επίσης, ότι "η αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι καλό σημάδι, αλλά η εποικοδομητική δέσμευση πρέπει να εμβαθυνθεί».

Επιπλέον, ο Σαρλ Μισέλ εξέφρασε την ανησυχία της ΕΕ για το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία.

Τέλος, σημείωσε ότι η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για τη συνέχιση της χρηματοδότησης στήριξης των Σύρων προσφύγων που φιλοξενούνται στην Τουρκία, στο Λίβανο, την Ιορδανία και άλλα μέρη της περιοχής επισημαίνοντας ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει ότι αυτή η δουλειά θα γίνει χωρίς καθυστέρηση».

