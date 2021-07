Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: Θα φτάσουμε τα 3500 κρούσματα

Δυσοίωνες προβλέψεις για την πορεία της πανδημίας στην χώρα από τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής.



Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, για την έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην χώρα.

Οι προβολές που κάνει ο κ. Σαρηγιάννης για την πορεία της πανδημίας μιλούν για πάνω από 3.000 κρούσματα.

Σχετικά με τις μεταλλάξεις είπε ότι υπάρχει η ανάκαμψη της Άλφα, αυτής που έδωσε το τρίτο κύμα, υπάρχει αύξηση της Νιγηριανής, η οποία τώρα αναπτύσσεται κανονικά, ενώ όπως είπε υπάρχει και η ταχύτατη ανάπτυξη της Δέλτα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κ. Σαρηγγιάνη περιμένει την επόμενη εβδομάδα γύρω στα 2.200 κρούσματα. Θα πάει στα 2.600 μέχρι το τέλος του μήνα. Ενώ προβλέπεται στην συνέχεια τα κρούσματα να φτάσουν τα 3.500.

