Αϊτή: η δολοφονία του Προέδρου καταγράφηκε σε βίντεο - ντοκουμέντο

Δείτε τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκλονίζει την χώρα η φονική επίθεση μέσα στην κατοικία του Προέδρου της Αϊτής.

Στη δημοσιότητα ήρθε το απόγευμα της Τετάρτης ένα βίντεο - ντοκουμέντο από την δολοφονική επίθεση στην κατοικία του Προέδρου της Αϊτής.

Τις εικόνες φαίνεται να απαθανατίζει από το παράθυρό του, κάποιος γείτονας του Προέδρου της Αϊτής. Στο βίντεο έχουν καταγραφεί δράστες, με όπλα στα χέρια, να εισβάλλουν γύρω στη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης, τοπική ώρα, στην κατοικία του Ζοβενέλ Μοΐζ.

Στην ανακοίνωσή του, ο Πρωθυπουργός της νησιωτικής χώρας της Καραϊβικής, αναφέρει πως ο 53χρονος πρόεδρος τραυματίστηκε θανάσιμα, στην ένοπλη επίθεση. Πυρά δέχθηκε και η Πρώτη Κυρία, που νοσηλεύεται τραυματισμένη.

Ο Μοϊζ, τελευταία είχε έντονη αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, σχετικά με τη θητεία του. Πολλοί τον επέκριναν που εξακολουθούσε να βρίσκεται στην Προεδρία, εκλεχθείς για πέμπτη φορά, ενώ στις εκλογές του 2015 τον είχαν κατηγορήσει για νοθεία.





Η επίθεση σημειώθηκε ενώ στη φτωχή αυτή χώρα της Καραϊβικής διογκώνεται ένα κύμα βίας που συνδέεται με την πολιτική. Καθώς η Αϊτή είναι πολιτικά διχασμένη και αντιμετωπίζει μια διογκούμενη ανθρωπιστική κρίση και ελλείψεις τροφίμων, εκφράζονται φόβοι για εκτεταμένη αναταραχή.

Το Πορτ-ο-Πρενς βρίσκεται αντιμέτωπο με αύξηση της βίας, καθώς συμμορίες συγκρούονται μεταξύ τους και με την αστυνομία για τον έλεγχο των δρόμων.

Πρέσβης Αϊτής στις ΗΠΑ: επαγγελματίες μισθοφόροι οι δολοφόνοι

Οι δολοφόνοι του προέδρου της Αϊτής Ζοβενέλ Μοΐζ ήταν «επαγγελματίες» μισθοφόροι που παρίσταναν τους πράκτορες της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) και ίσως έχουν ήδη διαφύγει από τη χώρα, δήλωσε ο Αϊτινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ.

«Ήταν μια καλά ενορχηστρωμένη επίθεση και ήταν επαγγελματίες», δήλωσε ο πρέσβης Μποξίτ Εντμόν σε δημοσιογράφους. «Έχουμε στη διάθεση μας υλικό από βίντεο και πιστεύουμε ότι είναι μισθοφόροι», είπε. Πρόσθεσε ως η χώρα χρειάζεται αμερικανική βοήθεια στον τομέα της ασφαλείας και Αμερικανοί αξιωματούχοι του είπαν ότι αξιολογούν το αίτημα.

Η Αϊτή κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διάρκειας δύο εβδομάδων με σκοπό να βοηθηθούν οι έρευνες εντοπισμού εκείνων που βρίσκονται πίσω από τη δολοφονία, σύμφωνα την εφημερίδα της κυβερνήσεως που δημοσιεύθηκε εκτάκτως.

