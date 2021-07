Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα στον ΑΝΤ1: επίπονο, αλλά θα πάω στο δικαστήριο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τον “Γολγοθά” που βιώνει για την αποκατάσταση των εγκαυμάτων που υπέστη. Πως αντέδρασε όταν έμαθε ότι προσδιορίστηκε η δίκη. Τι απαντά για τα μηνύματα που δέχεται.

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να αντιμετωπίσει κατάματα, πίσω από την ειδική μάσκα που φορά, την γυναίκα που της κατέστρεψε την ζωή. Η Ιωάννα, που δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι, θα επιστρατεύσει όση δύναμη κρύβει μέσα της, όπως δηλώνει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, για να θα παραστεί στη δίκη, που ορίστηκε για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Όπως λέει η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον ΑΝΤ1, «Το γεγονός πως ορίστηκε η ημερομηνία της δίκης, είναι κάτι που, παρ' όλο που το περίμενα με ανυπομονησία, με αναστάτωσε και μου έφερε επώδυνες αναμνήσεις του τελευταίου χρόνου. Ξέρω πως θα είναι για εμένα επίπονο ψυχολογικά σαν διαδικασία, αλλά είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω και θα το κάνω».

Όπως δηλώνει ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της Ιωάννας, «θέλει να σταθεί απέναντι στην κατηγορούμενη και να την ρωτήσει, με το πρόσωπό της, “γιατί; Γιατί όλο αυτό;”. Αντιλαμβάνεστε η αγανάκτηση υπάρχει, ο θυμός υπάρχει, αλλά πιστεύω ότι η Ιωάννα είναι πολύ δυνατός άνθρωπος».

Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, θα καθίσει στο εδώλιο η γυναίκα που κατέστρωσε το σχέδιο και το εκτέλεσε, συγκλονίζοντας όλη την Ελλάδα. Η Ιωάννα πληροφορήθηκε την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης στη Γαλλία, όπου βρίσκεται, σε Κέντρο με εξειδίκευση σε εγκαυματίες, εκεί όπου με ειδικές θεραπείες οι γιατροί θα προσπαθήσουν να επουλώσουν, όσο γίνεται, τις πληγές στο δέρμα της.

Όπως λέει η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον ΑΝΤ1, «οι θεραπείες έχουν ξεκινήσει, προσπαθώ να ακολουθώ πιστά τις συμβουλές των γιατρών και το πρόγραμμα περιποίησης των ουλών. Σωματικά είναι κουραστικό, αλλά όχι επίπονο σε αυτή τη φάση. Προσδοκώ τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τη στήριξή σας».

Ο δικηγόρος της Ιωάννας, Απόστολος Λύτρας, λέει ότι «η ψυχολογία της είναι αρκετά καλύτερη από ότι ήταν και γενικά από την αγάπη που λαμβάνει από όλο τον κόσμο είναι αισιόδοξη».

Σε τρεις εβδομάδες θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος θεραπειών και η Ιωάννα θα επιστρέψει στην Ελλάδα, ώστε να αποφασίσουν οι γιατροί τα χειρουργεία που θα ακολουθήσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

“Game Of Chefs”: οι 3 κριτές (εικόνες)

“Καλοκαίρι Μαζί” στον ΑΝΤ1: καθημερινά από τις 12 Ιουλίου (εικόνες)

“Ματωμένη Γη” σε πρώτη προβολή από τον ΑΝΤ1 (εικόνες)