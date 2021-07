Πολιτισμός

Ραφαέλα Καρά: Χιλιάδες πολίτες είπαν “καλό ταξίδι” στην Ιταλίδα ντίβα (εικόνες)

Παρατεταμένα τα χειροκροτήματα, εμφανέστατη η συγκίνηση και χιλιάδες ανθοδέσμες. Οι ρωμαίοι βγήκαν στα μπαλκόνια και στα παράθυρα για να πουν «grazie Raffaella».

Χιλιάδες πολίτες, στους δρόμους της Αιώνιας Πόλης, θέλησαν να πουν «ευχαριστώ και καλό ταξίδι» στην Ραφαέλα Καρά, η οποία έχασε την μάχη για την ζωή την περασμένη Δευτέρα.

Παρουσιαστές, εργαζόμενοι και δημοσιογράφοι της Rai τίμησαν την μεγάλη τραγουδίστρια και σόου γούμαν. Η σορός, μέσα σε μαύρη νεκροφόρα, μεταφέρθηκε μπροστά στα κεντρικά στούντιο της Rai, στα γραφεία της και στα δυο θέατρα όπου η Ραφαέλα παρουσίασε σχεδόν αμέτρητες, πετυχημένες εκπομπές.

Ο πρώην σύντροφός της, χορευτής και σκηνοθέτης Σέρτζιο Γιαπίνο, ιδιαίτερα συγκινημένος, θέλησε να μείνει δίπλα στον οδηγό της νεκροφόρας, καθ' όλη την διαδρομή.

Ο Γιαπίνο ζήτησε από όλους όσους αγάπησαν την ξεχωριστή αυτή γυναίκα, την Παρασκευή στις δώδεκα το μεσημέρι (όταν θα τελεσθεί η κηδεία στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ιν 'Αρα Τσέλι της Ρώμης) να πάνε σε μια εκκλησία του χωριού ή της πόλης τους, σε όποια χώρα και αν βρίσκονται, και να ανάψουν ένα κερί ή να προσευχηθούν.

«Η Ραφαέλα Καρά είναι η κορυφαία απόδειξη ότι κατακτάς και διατηρείς την δημοσιότητα και την επιτυχία, μόνον δουλεύοντας σκληρά, κάθε ημέρα», δήλωσε ο δημοσιογράφος της Rai, Μπρούνο Βέσπα.

Στις έξι το απόγευμα ώρα Ιταλίας, στο δημαρχείο της Ρώμης Καπιτώλιο, η σoρός της Ιταλίδας καλλιτέχνιδας εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι.

