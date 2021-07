Οικονομία

Μητσοτάκης: τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ξαναπιάνουν δουλειά

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού για την πώληση του ακινήτου. Τι δήλωσαν Σταϊκούρας, Γεωργιάδης. "Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ.



«Σήμερα τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά γυρίζουν μία δεκαετή σελίδα αβεβαιότητας και ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο παραγωγικής δουλειάς, ανάπτυξης και ευημερίας», αναφέρει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. «Τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας ξαναπιάνουν δουλειά, και γίνεται ένα ακόμα βήμα για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας», συμπληρώνει.

Στη συνέχεια της ανάρτησής του ο πρωθυπουργός τονίζει ότι στη διαγωνιστική διαδικασία που ολοκληρώθηκε με επιτυχία πήραν μέρος περισσότεροι υποψήφιοι επενδυτές από κάθε άλλη φορά. Επίσης, ότι το τελικό τίμημα είναι τετραπλάσιο του αρχικού που συνολικά αγγίζει τα 78.000.000 ευρώ.

«Δύο χρόνια από την ημέρα που οι πολίτες μας έδωσαν την εντολή να πάμε τη χώρα μπροστά, κάνουμε πράξη το σύνθημά μας για περισσότερες δουλειές και ανάπτυξη για όλους», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Η διαδικασία του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την πώληση του ακινήτου, ιδιοκτησίας της, στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην οποία συμμετείχαν οι εταιρείες «MILINA ENTERPRISES COMPANY LTD» και «PYLETECH INDUSTRIES MAE» ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και την απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, οριστικός πλειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία «MILINA ENTERPRISES COMPANY LTD», συμφερόντων του Έλληνα πλοιοκτήτη, Γεωργίου Προκοπίου, με προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα που ανήλθε στα 37.316.041,88 ευρώ, υψηλότερο κατά 21,5% από την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού των 30,7 εκατ. ευρώ.

Σταϊκούρας: Συντεταγμένη προσπάθεια να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων

Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και σημαντικά - τόσο ως προς το τίμημα, όσο και ως προς τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης - χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, επί δεκαετίες, τελούσαν υπό καθεστώς αβεβαιότητας, συσσωρεύοντας προβλήματα και χρέη. Η προηγούμενη κυβέρνηση απλώς έθεσε τα Ναυπηγεία σε ειδική διαχείριση, χωρίς περαιτέρω πρωτοβουλίες. Η σημερινή κυβέρνηση, έθεσε εξαρχής ως προτεραιότητά της, την αναστροφή της αβέβαιης πορείας των μεγαλύτερων ναυπηγείων της χώρας».

Σε σχετική δήλωσή του επεσήμανε, επίσης, ότι «σήμερα, ολοκληρώθηκε μια πολύμηνη προσπάθεια επίλυσης σειράς ζητημάτων, η οποία οδήγησε σε μια ανταγωνιστική, διαφανή και επιτυχή διαγωνιστική διαδικασία. Σε σχέση με την προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία του Δεκεμβρίου, για το μεν περιουσιακό στοιχείο της ΕΤΑΔ, εμφανίστηκαν δύο ενδιαφερόμενοι επενδυτές, ενώ την πρώτη φορά δεν είχε υπάρξει κανένα ενδιαφέρον, για το δε περιουσιακό στοιχείο που τελεί υπό ειδική διαχείριση, εμφανίστηκαν επίσης δύο ενδιαφερόμενοι, αντί ενός τον Δεκέμβριο, οι οποίοι μάλιστα κατέθεσαν σημαντικά υψηλότερη προσφορά».

Προσέθεσε δε, πως «αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να τετραπλασιαστεί το προσφερόμενο τίμημα. Συγκεκριμένα, το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 77,9 εκατ. ευρώ, καθώς σήμερα κατατέθηκαν προσφορές 37,3 εκατ. ευρώ για το περιουσιακό στοιχείο της ΕΤΑΔ, 26 εκατ. ευρώ για τα περιουσιακά στοιχεία της ειδικής διαχείρισης, και βεβαίως πρέπει να προσμετρηθούν και τα ποσά των νομιμοποιήσεων, που ανέρχονται σε 9 εκατ. ευρώ, όπως και τα λοιπά στοιχεία που έχουν πωληθεί μέχρι στιγμής, ποσού 5,6 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, καταβάλλεται συντεταγμένη προσπάθεια, σε συνεργασία με το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργεο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση αιτημάτων τους».

Γεωργιάδης: Ικανοποιητικό το τίμημα, εγγύηση ο επενδυτής

Την ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εξέφρασε σε δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, ενώ πρόσθεσε ότι επόμενος στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και εξέφρασε την ελπίδα αυτό να συμβεί εντός του έτους.

Συγκεκριμένα ο υπουργός δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας κατόπιν της εντολής του ελληνικού λαού, θέσαμε ως έναν από τους πρωταρχικούς μας στόχους την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Πρώτος σταθμός ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση της εξυγιάνσεως των Ναυπηγείων Σύρου, τα οποία έκτοτε δουλεύουν εξαιρετικά. Ο δεύτερος μας στόχος ήταν η διενέργεια και η επιτυχής ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, κάτι που επετεύχθη σήμερα με την πρωταγωνιστική συμβολή του υπουργείου Οικονομικών, με ένα ικανοποιητικό τίμημα και με έναν επενδυτή όπου αποτελεί εγγύηση για το μέλλον των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Ο κύριος Γιώργος Προκοπίου αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες εφοπλιστές, αλλά και ταυτόχρονα έναν σταθερό επενδυτή στην ελληνική οικονομία. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η παρουσία του στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, θα συμβάλει καθοριστικά στην επιδίωξη του στόχου που έχουμε θέσει. Τελευταίος σταθμός στην αλυσίδα θα είναι και η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, που ελπίζουμε να εξελιχθεί εντός του έτους».

ΣΥΡΙΖΑ: Ντροπιαστικές οι προσφορές που κατατέθηκαν για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

«Ντροπιαστικές» χαρακτηρίζουν τις προσφορές που κατατέθηκαν για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, οι συναρμόδιοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, και προσθέτουν: «Αναμένουμε να δούμε το μέγεθος του θράσους της κυβέρνησης, αν τελικά κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον πλειοδότη».

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι Δημήτρης Βίτσας, Θοδωρής Δρίτσας, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Νεκτάριος Σαντορινιός, Γιώργος Τσίπρας και Αλέξης Χαρίτσης αναφέρουν: «Όπως ενημερωθήκαμε από πηχυαίους τίτλους φιλικών προς την κυβέρνηση μέσων ενημέρωσης, φαίνεται να ανακηρύχτηκε τελικά πλειοδότης στην διαδικασία πώλησης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Το αντίτιμο, που όπως σχολιάζεται 'ικανοποίησε' το Ελληνικό Δημόσιο και κατοχύρωσε τον πλειοδότη, κυμαίνεται στα 62,5 εκ ευρώ (37,3 εκ. και 25,2 εκ.) και αφορά, τόσο στην πώληση της Δεξαμενής Νο 5 - τη μεγαλύτερη της Μεσογείου - όσο και στην προβλήτα Νο 4 του ναυπηγείου, την οποία ορθά διεκδικεί ο δήμος Χαϊδαρίου.

Ακολούθως σχολιάζουν:

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός παρουσιάζει σκοτεινά σημεία και γεννά ερωτήματα, καθώς πρόκειται για επαναληπτική διαδικασία (μετά από αυτόν του Δεκεμβρίου που κηρύχτηκε άγονος) κατά την οποία η κυβέρνηση έσπασε στα δύο, τα προς πώληση τμήματα, δημοσιεύθηκε με καθυστέρηση 6 μηνών, μείωσε σε σημείο ξεπουλήματος κατά 45% τα τιμήματα, δεν όρισε κατώτατη τιμή πώλησης ανάλογη με τα πορίσματα των εκτιμητών και είχε προκλητική χρονική διάρκεια μόνο ενός μήνα.

Ο όρος «κοψοχρονιά» φαίνεται να μην είναι αρκετός για να περιγράψει την τελική προσφορά που έγινε για τις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων, καθώς ο Σκαραμαγκάς αυτή τη στιγμή είναι λειτουργικός και παραγωγικός, κατασκευάζοντας υποβρύχια και συντηρώντας σχεδόν το σύνολο του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με ανεξάρτητους εκτιμητές, ξεπερνά τα 100 εκ. ευρώ.

Την ώρα που η κυβέρνηση θα δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό της για το ξεπούλημα των ναυπηγείων, ας μεριμνήσει να δώσει και μια πειστική απάντηση στους εργαζομένους, στους οποίους η επιχείρηση χρωστά περίπου 200 εκ. ευρώ, ενώ το τίμημα των εγκαταστάσεων ανήλθε μόνο στα 25, 2 εκ.. Με τόσο χαμηλό τίμημα, πώς σκέφτονται οι αρμόδιοι υπουργοί της ΝΔ να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα προς τους εργαζόμενους, αλλά και τα ποσά που έχει επιβάλει σε βάρος του Δημοσίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ΙCC);

Κλείνοντας σημειώνουν: «Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους και στις διεκδικήσεις τους, τους οποίους πάντα θωρούσαμε αναπόσπαστο τμήμα της λύσης που πρέπει να δοθεί για τον Σκαραμαγκά και όχι ως 'βαρίδι', όπως η κυβέρνηση δηλώνει μέσα από την τακτική της, καθώς η πείρα και η εξειδίκευσή τους προσθέτουν στην υψηλή αξία των ναυπηγείων».

