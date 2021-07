Κοινωνία

Γκάφα της ΕΛ.ΑΣ.: Η κοκαΐνη ήταν... στόκος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διεθνείς διαστάσεις πήρε η γκάφα αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη.

Αδιανόητη γκάφα αστυνομικών, που δεν πίστεψαν ότι ο στόκος που βρήκαν στο αυτοκίνητο δυο εργατών στη Θεσσαλονίκη ήταν, όντως... στόκος.

Θεώρησαν ότι ήταν κοκαΐνη, τους συνέλαβαν, τους κράτησαν δυο μέρες στο κρατητήριο αλλά η γκάφα αποκαλύφθηκε. Και αποκαλύφθηκε από το Associated Press, που έγραψε την Πέμπτη για τη γκάφα στη Θεσσαλονίκη.

Οι δυο άνδρες, ηλικίας 38 και 44 ετών από την Αλβανία, αφέθηκαν ελεύθεροι από τον εισαγγελέα και οι κατηγορίες τους για διακίνηση ναρκωτικών αποσύρθηκαν αφού η αστυνομία παραδέχτηκε ότι η ουσία που κατάσχεσε από το αυτοκίνητό τους, δεν ήταν κοκαΐνη αλλά στόκος για ξύλο!

Όταν έγινε ο έλεγχος οι δυο άνδρες είπαν στους αστυνομικούς πως η λευκή σκόνη στο αυτοκίνητο ήταν στόκος. Αλλά δεν τους πίστεψαν και θεώρησαν πως ήταν κοκαΐνη. Μετά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τους δυο άνδρες, τους κράτησαν για δυο μέρες, κατασχέθηκαν τα κινητά τους και 2.900 ευρώ, τα οποία θεωρήθηκαν κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών!

Δείγμα της σκόνης εστάλη σε δημόσιο εργαστήριο για ανάλυση. Και όπως προέκυψε από την ανάλυση η σκόνη είχε μερικώς κρυσταλλοποιηθεί εξαιτίας της ζέστης στο αυτοκίνητο των δυο ανδρών!

Έτσι έληξε η περιπέτειά τους... Αφέθηκαν ελεύθεροι, οι αστυνομικοί τους επέστρεψαν τα κινητά, το αυτοκίνητο και το ποσό των 2.900 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Associated Press





Ειδήσεις σήμερα:

Καραμανλής: “Προνόμια” για τους εμβολιασμένους στα μέσα μεταφοράς

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Euro 2020: ο μεγάλος τελικός Ιταλία – Αγγλία στον ΑΝΤ1