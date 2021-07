Κοινωνία

Πυροσβεστική: 64 δασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

"Μάχη" με δεκάδες πύρινα μέτωπα έδωσαν το τελευταίο 24ωρο οι Πυροσβέστες. Πέντε περιοχές στο “κόκκινο” την Κυριακή.



Συνολικά 64 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σε όλη την Ελλάδα, οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται συνεχώς σε ετοιμότητα.

Συνολικά για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών επιχείρησαν μέχρι χθες το απόγευμα 679 πυροσβέστες με 21 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 335 οχήματα, το Μ.Ε.Τ.Π.Ε., η ομάδα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Αττικής, 13 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχε ο Στρατός με εναέριες και επίγειες δυνάμεις, καθώς και εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.



Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στα Στύρα Ευβοίας, για την οποία συνελήφθη ένα άτομο.

Οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες βραδύ σε δασική έκταση στο Σοφό Ασπροπύργου.

Στο Βαρνάβα Αττικής επιχείρησαν 79 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 οχήματα και το Μ.Ε.Τ.Π.Ε., με την συνδρομή του Στρατού, υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή σε όλες τις περιπτώσεις για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ μΜέχρι στιγμής, δεν έχει χρειαστεί να επιχειρήσουν εναέρια μέσα.

Πέντε περιοχές στο “κόκκινο” την Κυριακή

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κυριακή σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για σήμερα Κυριακή 11 Ιουλίου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης των πυρκαγιών για την Κυριακή

