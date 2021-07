Κοινωνία

Φωτιές - Χαρδαλιάς: “Μάχη” σε 51 πύρινα μέτωπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα μια δύσκολη μέρα, τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς ενημερώνοντας για τις φωτιές. H εικόνα σε Βαρνάβα και Στύρα.

«Ακόμα μια δύσκολη μέρα», χαρακτήρισε το Σάββατο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης για τις πυρκαγιές. Μιλώντας για τα πύρινα μέτωπα στη χώρα ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως σήμερα εκδηλώθηκαν 51 πυρκαγιές.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε η φωτιά στον Βαρνάβα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ενώ την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο ίδιος ο αρχηγός της Πυροσβεστικής.

Σχετικά με τη φωτιά στην Εύβοια είπε πως δεν κινδυνεύουν σπίτια, ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πετά με ελικόπτερο πάνω από τα Στύρα.

Παράλληλα, σημείωσε πως στη Νέα Ιωνία Βόλου η φωτιά έχει τεθεί ήδη υπό έλεγχο, ενώ στην Ελευσίνα μετά από μάχη των Πυροσβεστών οι φωτιές που καίνε σε διάφορες περιοχές δεν εξαπλώθηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά: Πέντε περιοχές στο “κόκκινο” την Κυριακή (χάρτης)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Θρίλερ με την εξαφάνιση δύο νεαρών γυναικών